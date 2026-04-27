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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

肺炎每30分鐘奪1命！感染後心衰竭風險增4倍 醫籲打疫苗

2026/04/27 19:00

台灣家庭醫學醫學會於今（27）日舉辦「『健康不走回頭路 疫苗提前先守護』世界免疫週記者會」。（台灣家庭醫學醫學會提供）

台灣家庭醫學醫學會於今（27）日舉辦「『健康不走回頭路 疫苗提前先守護』世界免疫週記者會」。（台灣家庭醫學醫學會提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕呼吸道疾病全年威脅，肺炎平均每30分鐘奪1命，感染後可能導致慢性病惡化與心衰竭風險增加。醫界指出，台灣兒童覆蓋率較高，但成人接種不足，近4成長者認為流感疫苗不必要，不過WHO已將疫苗猶豫列為全球威脅，呼籲2030年達成全齡接種。

世界衛生組織（WHO）已將「疫苗猶豫」列為全球十大健康威脅之一，並提出2030年達成「全年齡疫苗接種」的目標。隨著每年4月最後一週「世界免疫週」到來，國內醫界也再度呼籲，疫苗不該只停留在兒童階段，而應成為貫穿一生的健康策略。

台灣在兒童疫苗接種方面表現亮眼，但成人族群仍存在明顯缺口。以流感、新冠、肺炎鏈球菌與呼吸道細胞融合病毒（RSV）為例，近4成長者認為流感疫苗非必要，導致高風險族群防護不足。醫師提醒，一旦呼吸道感染進展為肺炎，往往成為健康的「轉折點」。

台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，肺炎已連續13年位居國人死因第3名，平均每30分鐘就有1人死亡。更值得注意的是，超過半數長者在肺炎急診後，生活自理能力出現下降，對家庭與照護體系造成長期負擔。

台灣家庭醫學會預防保健及慢性病防治委員會主任委員吳至行表示，流感、新冠、RSV及肺炎鏈球菌為引發肺炎的四大常見感染源，皆透過飛沫與接觸傳播，症狀包含發燒、咳嗽等，但各有不同特徵，例如流感常見肌肉痠痛，新冠易出現倦怠與呼吸急促，RSV則多為流鼻水與喉嚨痛。

他也強調，呼吸道感染的風險已不再侷限於長者。中壯年若有糖尿病、慢性肺病或心血管疾病，一旦感染，恐引發全身性發炎反應，導致慢性病失控。研究顯示，糖尿病患者罹患肺炎風險增加逾4倍，肺阻塞（COPD）患者1年內感染風險更高達16倍。

此外，肺炎對心血管健康的影響同樣不容忽視。即使是健康者，感染肺炎住院後，心衰竭風險也會上升逾4倍，長期甚至可能增加心臟病與心律不整風險。

台灣家庭醫學會理事長黃振國表示，臨床上常見患者因一次感染後，健康狀態明顯下滑，「很多人以為感染過就沒事，但其實每一次感染都可能累積傷害。」他呼籲，應將疫苗接種從被動應對轉為主動預防。目前政府已提供65歲以上長者公費接種流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗，其中肺炎鏈球菌疫苗可降低近8成重症風險。

疾管署自2026年起推動疫苗政策優化，逐步由兒童免疫擴展至全齡防護體系，並強化成人及高風險族群的預防策略。副署長曾淑慧指出，目前65歲以上長者新冠疫苗接種率約20％、流感約50％、肺炎鏈球菌約34％，RSV疫苗則因屬自費市場，所以較難掌握，不過她提醒，該疫苗同樣是高風險族群可考慮的重要防護。

她表示，為提升接種完成率，疾管署已逐步納入14種疫苗，能降低18種疾病的重症跟死亡風險。包括自今年1月15日起實施肺炎鏈球菌疫苗轉換政策，提供65歲以上長者、55至64歲原住民及高風險對象，接種單劑20價結合型疫苗，截至今年4月20日，全國接種率已有所成長。

專家指出，投資成人疫苗接種可節省約19倍醫療支出與勞動損失，是最具成本效益的健康策略之一。面對全年無休的呼吸道疾病威脅，唯有建立「全齡疫苗防護網」，才能降低重症與死亡風險，守住個人與家庭的健康防線。

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