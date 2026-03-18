糞便潛血陽性別拖 逾6個月未做大腸鏡罹癌風險增30％

國健署呼籲，糞便潛血反應陽性者應盡早接受大腸鏡檢查，以掌握治療黃金期；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕大腸癌早期多無明顯症狀，往往等到出現腹痛、血便等不適才就醫，已進展至晚期。國民健康署指出，依2023年癌症登記及2024年死因統計，大腸癌為國人發生人數第2位、死亡人數第3位癌症。隨著3月全球大腸癌防治月到來，國健署提醒，符合資格民眾應定期接受篩檢，尤其糞便潛血檢查結果若為陽性，務必儘早接受大腸鏡檢查，若逾6個月未檢查，罹癌風險將增加30%。

國健署表示，大腸癌可透過篩檢及早發現並治療，目前提供45至74歲民眾，以及40至44歲具家族史者，每2年1次公費糞便潛血檢查。該檢查為非侵入性方式，且檢查前無需限制飲食，民眾在家即可完成採檢，是篩檢大腸癌的重要工具。

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統計顯示，自2025年擴大篩檢對象以來，1年內受檢人數已逾167萬人，較前一年同期增加約3成，其中新增的45至49歲族群及40至44歲具家族史者約30.8萬人，占整體篩檢人數18.4%，顯示政策有助提升篩檢涵蓋率。

國健署指出，糞便潛血檢查結果呈陽性，並不代表已罹患大腸癌，也可能與痔瘡、腸道息肉或其他出血性疾病有關，但仍須透過大腸鏡進一步確認。若能及早發現並切除瘜 肉，可有效阻斷癌前病變進展。

不過，若民眾延誤檢查，風險將明顯上升。資料顯示，糞便潛血陽性者若逾6個月未接受大腸鏡檢查，罹癌風險增加30%；若延至1年以上才檢查，罹患晚期大腸癌風險更高達2.8倍；若始終未進一步確診，死亡風險更可能增加64%。

進一步從存活率來看，早期大腸癌（第0至第1期）5年存活率可達9成以上，但若延誤至第4期才診斷，存活率僅約16%，凸顯早期篩檢與即時追蹤的重要性。

國健署長沈靜芬呼籲，民眾除應維持均衡飲食與規律運動外，也應善用政府提供的公費篩檢資源，定期接受糞便潛血檢查；一旦檢查結果異常，務必儘速安排大腸鏡檢查，把握黃金治療時機，降低大腸癌威脅。

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