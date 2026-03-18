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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

LDCT過度醫療？學者憂數十萬人白挨刀 石崇良：陽性率接近國際

2026/03/18 10:15

LDCT篩檢惹過度醫療爭議，衛福部長石崇良今（18日）指出，公費陽性率約1.2%，與國際相當。（記者邱芷柔攝）

LDCT篩檢惹過度醫療爭議，衛福部長石崇良今（18日）指出，公費陽性率約1.2%，與國際相當。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕肺癌居國人癌症發生率與死亡率首位多年，每年約1.7萬至2萬人確診、約1萬人死亡，被視為台灣的「新國病」，為提高早期發現率，政府近年大力推動低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，不過也引發「過度診斷」與不必要手術的爭議。對此衛福部長石崇良今（18日）直言，目前公費篩檢陽性率約1.2%，與國際相當。

台北醫學大學公共衛生學院教授高志文日前投書媒體，指出LDCT篩檢可能導致過度醫療，甚至推估過去10多年恐有15萬至20萬名健康民眾接受不必要的肺葉切除手術；不過相關說法引發醫界不同意見，部分臨床醫師認為，相關推論忽略臨床判斷與篩檢帶來的早期發現效益，恐造成民眾誤解。

石崇良今天出席立法院衛環委員會，會前接受媒體聯訪時回應，肺癌最大挑戰在於早期幾乎沒有症狀，臨床上約有40%以上患者確診時已是第四期，五年存活率僅約12%至13%，因此透過篩檢提早發現，是降低死亡率的重要策略。

石崇良指出，現行LDCT公費篩檢主要鎖定高風險族群，包括有吸菸史或家族史者，政策依據國內外研究與專家共識制定，「目前陽性率約1.2%，與國際研究相近」。

不過，他也坦言，近年篩檢政策產生「外溢效應」，部分地方政府與民間擴大篩檢至非公費對象，因族群風險較低，陽性率相對下降，也可能增加偽陽性與後續醫療處置的爭議。

針對偽陽性帶來過度手術疑慮，石崇良表示，衛福部已訂定肺結節處置指引，明確規範不同風險結節的追蹤與介入時機，並持續依據國內外專家共識調整。健保署也持續分析各醫院與醫師間的手術差異，並將結果回饋醫療院所，自2024年起回饋機制上路後，2025年手術陽性率已有改善。

石崇良強調，政策推動將持續在「早期發現」與「避免過度醫療」間取得平衡，一方面希望找到早期癌症，一方面也盡量減少不必要手術，讓病人免挨刀、免受苦。

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