健康網》水煮蛋能放幾天？ 研究：用此方式最多只能4天

水煮蛋室溫存放，最好不要超過24小時，根據國際期刊研究，帶殼、直接4°C冷藏，是煮熟蛋存放較長，但日本名廚表示，最好別超過4天。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕不少媽媽怕煮好的蛋放室溫不耐放，就煮一大堆堆置在冰箱。根據《家禽科學》（Poultry Science）期刊，將煮熟的蛋以6種方式儲放，在室溫下的熟蛋，細菌會迅速繁殖。

●帶殼、室溫保存：不到1週即出現明顯腐敗氣味與品質劣化。

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●帶殼、室溫48小時後再放入4°C冷藏：夏季保存期約1週，冬季稍長。

●帶殼、直接4°C冷藏：保存期限最長，品質維持最好，但也不能超過4天。

●去殼、4°C放在塑膠容器中：保存穩定性比帶殼蛋低。

●去殼、4°C浸在水中：保存效果不佳，易影響風味。

●去殼、4°C浸在含0.1%苯甲酸鈉溶液中：保存效果優於其他去殼方式。

生雞蛋可以在室溫下存放於陰涼避光處，例如食品儲藏室。生雞蛋內部有一層叫做「角質層」的薄膜，可防止細菌通過蛋殼上的氣孔進入。煮蛋時，高溫會破壞這層角質層，使細菌能通過氣孔進入蛋殼。

根據《Yahoo Japan》報導，日本名廚曾發文提醒，水煮蛋的保存期限其實非常短，一旦剝了殼，就必須在24小時內吃完；就算連著蛋殼一起冰，極限也只有短短的4天。他也指出，通常越新鮮的雞蛋pH值越低，蛋白也會比較黏，但煮好後蛋白會因溫度膨脹，會與蛋殼黏在一起，他還教可以泡冰水，讓蛋白縮起來，就會很好剝。

根據日本《domani》官網分享，對於帶殼的煮熟雞蛋，應先將其放入密封容器中，防止蛋殼破裂，然後再放入冰箱。帶殼的溏心蛋的儲存方法相同；已經剝殼的水煮蛋（無論是全熟的還是半熟的）很容易變質。請用保鮮膜包裹或放入密封容器中，並立即放入冰箱冷藏。

至於水煮蛋通常不適合冷凍，因為冷凍後質地會改變。尤其要避免冷凍帶殼雞蛋，因為它們冷凍後可能會膨脹破裂。如果你用煮熟的雞蛋做餡料（與蛋黃醬等混合，放入三明治或麵包卷中），你可以將它們冷凍起來，解凍後味道仍然很好，可保存大約3週到1個月。

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