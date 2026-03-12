自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

雲林沿海居家傷口照護需求高 智慧遠距設備助醫療升級

2026/03/12 14:54

慢性傷口遠距智慧照護設備，可協助居家傷口照護師節省至少10分鐘的傷口處置時間。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院），居家傷口照護師僅有兩位，各需照護逾20名患者；常面臨居家照護紀錄病患傷口，需花大量時間以通訊方式與醫師討論。北港宗聖扶輪社等單位今（12）日慷慨解囊捐贈「慢性傷口遠距智慧照護設備」。院方表示，照護病患傷口可節省至少10分鐘，讓治療更有效率。

醫院傷口照護中心主任陳健榮表示，大部分困難性傷口病人無法在有限住院天數治療完畢，尤其出院後需要定期回診治療，不過雲林沿海地區普遍與醫院距離遙遠，因此有將近7成以上患者需以居家照護，目前院內兩名傷照師各有20至22名照護患者。

陳健榮指出，傷照師處理患者平均需要半小時，傷口多者動輒花費數小時也有，除了需奔波各病人間，還要記錄傷口與醫師討論處理方式，但無奈沒有科技設備輔助，傷口拍攝可能因為不同手機鏡頭色差而醫師評估，這也影響即時為病人提供醫療處置時間。

北港宗聖扶輪社聯合台北關渡扶輪社、台北市華真扶輪社、韓國西全州扶輪社，募集超過110萬元，各捐贈兩台輕巧型身體組成分析儀及慢性傷口遠距智慧照護設備給北港媽祖醫院。

陳健榮指出，有這套遠距設備可縮短至少10分鐘處理時間，讓治療更有效率。院長吳錫金表示，此次扶輪社捐贈設備，將進一步提升篩檢精準度與後續介入效能，將持續整合跨專業團隊讓醫療資源深入社區與家庭。

宗聖扶輪社長邱玉芬表示，與其等到疾病惡化才治療，不如提前介入建立預防機制，以實質設備支持在地醫療體系，強化早期篩檢與遠距會診量能，讓預防與治療更有效率。

北港宗聖扶輪社等單位募資超過百萬，捐贈給北港媽祖醫院身體組成分析儀及慢性傷口遠距智慧照護設備。（記者李文德攝）

