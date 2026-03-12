自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

彰化爆「食人菌」家族群聚！一家8口「喉嚨痛如刀割」 致死率有5成

2026/03/12 14:45

彰化縣近日出現俗稱「食人菌」的A族鏈球菌家族群聚感染。（彰化醫院提供）

彰化縣近日出現俗稱「食人菌」的A族鏈球菌家族群聚感染。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣出現俗稱「食人菌」的A族鏈球菌家族群聚感染！二林鎮一個家庭近日共有8人先後出現喉嚨劇痛、吞嚥困難等症狀，患者形容「痛到像被刀割」，甚至連嘴巴都難以張開。家族成員轉診至衛福部彰化醫院就醫，經細菌培養證實為A族鏈球菌感染，院方立即給予抗生素治療，其中6人因症狀較重住院6天，目前已逐漸康復。

衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉指出，A族鏈球菌常被稱為「喉嚨殺手」，近期有升溫趨勢。該菌主要透過飛沫與接觸傳染，尤其農曆年後人潮往來頻繁、聚餐增加，更容易造成傳播。他提醒，若出現劇烈喉嚨痛或吞嚥困難等症狀，應儘速就醫檢查，以免延誤治療並引發併發症。

39歲吳姓婦女表示，最早發病的是8歲的二兒子，當天幾乎昏睡一整天，醒來後哭著說喉嚨痛得像被刀割，連張嘴都困難。送醫後發現扁桃腺嚴重腫脹發炎。沒想到短短幾天內，家中其他成員也陸續出現相同症狀，包括吳女本人、她的4名子女、大嫂及其2名女兒，共8人全數感染，其中6人症狀較為嚴重，需要住院治療與觀察。

吳女表示，近期日本爆發A族鏈球菌疫情，但他們家族並無日本旅遊史，至今仍不清楚最初的感染源為何，懷疑可能是後續家族聚餐時，因飛沫傳播而導致疫情在親人間迅速擴散。

馬瑞杉說，A族鏈球菌之所以被稱為「食人菌」，是因為它主要攻擊人體的黏膜和皮膚軟組織，嚴重時會侵犯肌肉或軟組織的筋膜，引發蜂窩性組織炎，甚至是致命的壞死性筋膜炎。他警告，感染後若未妥善治療，部分個案可能演變成猩紅熱、急性腎絲球腎炎，甚至引發鏈球菌毒性休克症候群，導致多重器官衰竭，死亡率高達30%至50%，民眾絕不能掉以輕心

馬瑞杉強調，目前A族鏈球菌尚無疫苗可預防，預防關鍵在於勤洗手、戴口罩。若同住家人確診，患者應立即佩戴口罩，避免交叉感染。他也鄭重提醒，一旦確診，務必遵照醫囑完成10天的抗生素療程，千萬不可因症狀緩解而自行停藥，以免疾病復發或產生抗藥性。

