健康 > 傷病癌症 > 外傷

車禍不能只看外傷！騎士撞電桿震破主動脈 靠微創支架「拆彈」救命

2026/03/12 16:01

醫師孟繁傑施行「胸主動脈支架置放手術」。（衛福部台北醫院提供）

醫師孟繁傑施行「胸主動脈支架置放手術」。（衛福部台北醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕1位41歲的廖先生日前上班騎車不慎撞上電線桿，不僅肋骨有多處骨折，胸主動脈還出現「包覆性破裂」，如同隨時引爆的炸彈，醫師進行「胸主動脈支架置放手術」，透過不到1公分的傷口，成功化解出血危機，現已平安出院。衛生福利部台北醫院心臟血管外科醫師孟繁傑提醒，車禍、自摔或高處墜落不能只看外傷，仍可能隱藏心臟或主動脈損傷等致命危機，若撞擊後感到胸痛、呼吸困難或血壓異常，務必立即就醫。

孟繁傑表示，胸主動脈創傷是極為兇險的急症，根據國際文獻統計，高達80%的病人在到院前就已死亡，即便撐到醫院，仍有46%病人因傷勢過重而喪命。

孟繁傑說明，主動脈弓與降主動脈交界處的峽部，是胸部鈍挫傷中最常見的破裂點，因為主動脈在此轉彎，撞擊時的剪力作用極易導致血管破裂，引發「假性動脈瘤」，若未第一時間處理，一旦包覆性破裂轉為大出血，生還機會幾乎為零。

他表示，過去治療此類重症，病人須接受「傳統側身開胸手術」，傷口長達30到40公分，且術中需注射高劑量抗凝血劑，對於合併多重外傷的病人而言，極易導致其他部位大出血，風險極高。廖先生這案，為降低風險，他採用主動脈腔內血管支架置放手術，僅需在腹股溝處打1個小於1公分傷口針，以導管方式，透過股動脈將血管支架精準輸送至主動脈破裂處，封堵出血點。

孟繁傑說，近年來因為主動脈腔內血管支架置放手術具有傷口小、手術時間短、恢復快等優點，已經取代傳統側身開胸手術，成為美國血管外科學會治療此類病人的主要治療方式，且目前健保已納入給付，使民眾有更好的生活品質。

醫師進行主動脈腔內血管支架置放手術，封堵出血點。（衛福部台北醫院提供）

醫師進行主動脈腔內血管支架置放手術，封堵出血點。（衛福部台北醫院提供）

醫師孟繁傑提醒，車禍、自摔或高處墜落後，可能隱藏心臟或主動脈損傷的致命危機，感到胸痛、呼吸困難或血壓異常，務必立即就醫。（衛福部台北醫院提供）

醫師孟繁傑提醒，車禍、自摔或高處墜落後，可能隱藏心臟或主動脈損傷的致命危機，感到胸痛、呼吸困難或血壓異常，務必立即就醫。（衛福部台北醫院提供）

