健康網》連勝文飲食控制、積極運動 今「瘦成一道閃電」

連勝文近年來瘦身有成，體態較以往輕盈許多。（組合照，翻攝自IG）

〔健康頻道／綜合報導〕56歲國民黨前副主席連勝文日前現身公開活動時，被派下現狀，他的身形明顯瘦下來，下顎線更明顯，被形容成「瘦成一道閃電」。據報導，連勝文近年積極瘦身，調整生活習慣，進行密集飲食控制，每週至少運動3次，每次達到1小時，4年來減重約20公斤。

國民健康署呼籲民眾健康減重，並提出下列建議：

認識自己的BMI：了解自己的身體質量指數（BMI=體重（公斤）/身高（公尺）2）判斷自己是否落於健康體位的範圍，並可依個人活動量計算每日建議攝取熱量。

聰明吃：多吃各種蔬菜、水果、未精製全穀根莖類等天然食材；多喝白開水，避免含糖飲料，限制攝取高能量密度食物（特別指高糖、低纖維、高脂肪的加工食品）；避免加工肉製品的攝取及減少食用高鹽及鹽漬食物，養成均衡飲食的健康飲食型態。

快樂動：減重除了減少攝取的熱量，也需要增加體能活動消耗熱量，體重過重及肥胖者每天若能減少攝取500大卡，或減少攝食300大卡熱量，增加體能活動多消耗200大卡，就可以每週減重約0.5公斤，且足夠的身體活動量是預防「復胖」、維持健康體重的重要關鍵。身體活動可融入日常生活中隨處進行，並不限於刻意去打球或慢跑等運動訓練，例如：可就近利用社區的公園、健走步道、自行車道等，從事健走及騎自行車等活動；或利用上下班途中搭乘大眾交通工具，早一站或晚一站上下車，增加往返搭乘站的步行時間；爬樓梯取代坐電梯；假日與家人去爬山或從事戶外休閒活動等方式，讓身體活動習慣成自然的成為生活的一部份。

天天量體重：每天固定時間量體重，可隨時監控自己體重的變化，提醒自己維持健康體重，一但體重有上升的情形，就應檢視最近的飲食情形及身體活動量，並力行「聰明吃、快樂動」，避免自己過重及肥胖。

