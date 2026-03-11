自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

許維恩籲女性及早防治乳癌 醫：僅單側切除、另一側做對稱手術

2026/03/11 11:50

許維恩強調，乳癌不可怕，應早及防治，可以有好的狀況。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕藝人許維恩日前現身記者會分享對抗乳癌的經歷，呼籲女性重視乳房健康、及早篩檢與治療。她表示，自己是在健康檢查時發現乳房腫瘤，當時醫師建議3個月追蹤一次，但她沒有立即回診，約半年後回診檢查才確認為惡性腫瘤。經醫療團隊評估後，她決定接受乳房切除與重建手術，目前術後約3個月，恢復狀況良好。

許維恩表示，當時左側乳房共有2顆良性腫瘤與1顆惡性腫瘤，當時醫師說明不同狀況與治療方式後，她與醫療團隊討論各種可能的治療選擇。她說，整個手術歷時約11小時，術後醒來時非常感恩，「找回自信，也找回完整的自己」，目前身心狀況良好，手術1個月後就已恢復工作。

林口長庚醫院一般外科暨乳房外科主治醫師周旭桓說明，許維恩是在健康檢查時發現一顆形狀不規則的腫瘤，腫瘤非常小，大約只有0.1至0.2公分，屬於早期乳癌。當初針切片檢查結果為乳管內原位癌，但由於針切片僅取部分組織，並未完全切除腫瘤，因此手術後完整病理檢查發現，其中一小部分已經出現侵犯性變化，最後確定為第一期乳癌。

周旭桓指出，許多民眾會誤以為囊腫或水泡會演變成乳癌，但事實上乳房囊腫相當常見，約有20%至30%的女性可能出現囊腫或水泡，通常並不會增加乳癌發生的機率。許維恩的腫瘤也不是由囊腫或水泡轉變而來，而是當時就已出現不正常細胞增生。

他表示，許維恩屬於荷爾蒙受體陽性的乳癌，因此術後需要接受抗荷爾蒙藥物治療，一般標準療程約為5年。

周旭桓說，對於腫瘤小於3公分的早期乳癌患者，一般標準治療方式多為「部分乳房切除加上放射線治療」。但許維恩考量到自身工作性質與外觀因素，不希望接受放射線治療，因此與醫師討論後選擇進行乳房全切除並同步重建。

他說明，放射線治療多數情況副作用不大，但少數患者可能出現皮膚色素沉澱或纖維化，導致局部皮膚顏色變深或變硬。對於需要長期面對鏡頭的藝人而言，外觀也是考量因素之一。

此外，外界曾誤傳許維恩接受雙側乳房切除，周旭桓也特別澄清，她其實是單側乳癌，因此僅進行單側乳房切除與重建；至於另一側乳房則是為了讓胸型外觀更加對稱而植入假體進行調整，並非雙側切除。

周旭桓指出，一般而言，若患者僅為單側乳癌且沒有高風險因素，不需要進行對側乳房切除。根據長期追蹤研究，單側乳癌患者在10至20年間發生對側乳癌的機率約為5%至10%；若帶有BRCA1或BRCA2基因突變等高風險因子，對側乳癌發生率才可能提高至20%至40%。

許維恩也呼籲女性，不要因害羞或恐懼而忽略乳房檢查，「乳癌並不可怕，最重要的是及早發現、及早治療」，希望透過自身經驗提醒更多女性重視乳房健康。

林口長庚醫院一般外科及乳房外科主治醫師周旭桓（左）說明，許維恩的治療狀況。（記者羅碧攝）

