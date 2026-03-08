醫美觀念轉變拒當複製臉！ 醫揭女性最常見2大迷思

維爾美診所院長劉浩文表示，女性醫美觀念出現很大的翻轉，越來越多人把醫美視為「抗衰老管理」與「預防醫學」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕今（8）是國際婦女節，近年「女性自我照顧」成為熱門話題，其中醫美觀念也悄悄改變。過去不少人做醫美是因為容貌焦慮，希望變得像某位明星或網紅；但醫師觀察，現在女性對醫美的看法已出現明顯轉變，從改變五官轉向自然保養與抗衰管理。

維爾美診所院長劉浩文表示，過去門診常見女性帶著別人的照片，希望「變成這樣的臉」。但近幾年，女性醫美觀念出現很大的翻轉，越來越多人把醫美視為「抗衰老管理」與「預防醫學」，而不是單純追求外型改變。

他指出，現在女性更在意的是一種自然的高級感，「就是看起來沒有動太多手腳，但整體氣色變好、膚質更細緻、臉部輪廓更緊緻，疲憊感消失，整體呈現更好的狀態。」他說，許多女性也逐漸把醫美視為高端的「日常保養」，透過科學方式延緩老化，讓自己在每個年齡階段都維持最好的樣貌，這也是一種「悅己型保養」。

不過，醫美門診中仍存在不少迷思。劉浩文指出，臨床最常見的錯誤觀念之一，就是做得越多、劑量越滿就越有效，「有些人認為只要把各種熱門療程或針劑全部打在臉上，效果就會更好，但每個人的皮膚耐受度、臉部解剖構造不同，過度疊加反而可能增加組織負擔，甚至出現臉部不自然的塑膠感，也就是民眾常說的『饅化』。」

另一個常見迷思則是只關注外表，忽略身體內在狀態。劉浩文說，有些人認為只要做雷射或微整形就能抗老，但如果長期熬夜、壓力大、代謝失衡或體重變化過大，都會加速老化。真正有效的抗衰老，應該是「內外兼修」，除了醫美療程，也要搭配健康生活與身體機能管理，效果才會自然且持久。

他也提醒，醫美最不建議的行為就是「盲目跟風」與「過度干預」。例如過度填充玻尿酸或其他填充物，為了追求臉部澎潤感，卻導致表情僵硬、失去原本臉部立體感；或是過度頻繁進行電波、音波拉提等高能量療程，若超出組織修復能力，反而可能讓臉部看起來過度緊繃、不自然。

此外，還有不少人希望「複製別人的臉」，例如指定某種雙眼皮或鼻型，但每個人的骨骼比例與臉型結構不同，硬要模仿他人外型，往往也是日後後悔的原因之一。

至於什麼年齡開始接觸醫美比較合適？劉浩文表示，醫美沒有絕對年齡限制，但若是「抗初老」概念，通常約25歲之後膠原蛋白開始流失，是一個適合開始保養的時間點。

不同年齡層的需求也不一樣。20歲族群通常是針對痘疤、毛孔或膚質問題，透過簡單雷射或肉毒進行微調，重點在於預防老化。30歲女性則因工作壓力與生活忙碌，常出現淚溝、法令紋等「疲憊容」，此時需求多為非侵入式拉提或膚質管理，讓氣色看起來更有精神。到了40歲以上，臉部脂肪流失與骨骼吸收會影響輪廓支撐，因此醫美需求會更著重於結構重建與深層抗老。

在婦女節這天，劉浩文也想提醒女性，不需要被社群媒體的濾鏡與容貌焦慮綁架。他說，醫美只是一項科學工具，目的並不是把人變成另一個人，而是幫助找回自信，「真正的美麗，不是長得像誰，而是讓自己在照鏡子時感到自在與滿意。」他建議女性把健康與保養視為長期投資，在每個年齡階段都照顧好自己，成為自己最堅強、也最美麗的後盾。

