健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

雲林在宅急症照護大升級 智慧平台在家就能看專科

2026/03/08 12:59

好所宅齡好協會祕書長黃子華向雲林縣長張麗善等人，說明智照護資訊平台運作狀況。（雲林縣府提供）

好所宅齡好協會祕書長黃子華向雲林縣長張麗善等人，說明智照護資訊平台運作狀況。（雲林縣府提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2026年雲林縣在宅急症照護再升級，除原來西醫、藥局，更加入牙醫、中醫及建立「智慧照護資訊平台」，雲林縣衛生局長曾春美表示，透過該平台居家醫師可在個案家中以行動裝置連線醫院專科醫師，共同評估個案病況完成治療決策與追蹤安排，減少不必要住院與急診轉診。

雲林醫療資源分布不均，交通又不方便，加上人口老化嚴重，從2024年推動在宅急症照護加值方案，建立醫院、診所及長照機構合作的服務網路，服務場域從醫院延伸到社區、住宿型長照機構，減少病患奔波進出急診或住院次數。

雲林縣衛生局長曾春美了解在宅急症照護可攜式設備使用功能。（雲林縣府提供）

雲林縣衛生局長曾春美了解在宅急症照護可攜式設備使用功能。（雲林縣府提供）

曾春美指出，衛生局統計，2024、2025年執行成果，服務團隊由35家擴展至54家，收案量從44案成長至236案，為提升照護連續性與全人性，2026年雲林在宅急症照護全面升級進入制度整合新階段，將在宅急症由單點措施加值走向跨院、跨專科的整合式照護。

曾春美說，今年最大亮點，全國首創整合居家中醫與在宅牙醫的跨專業照護模式，把急性處置延伸到疼痛調理、口腔功能與感染預防等面向，同時建置「智慧照護資訊平台」串聯醫院、診所、衛生所與長照機構系統，導入病歷同步與即時會診。

2026雲林縣在宅急症照護再升級，建置「智慧照護資訊平台」串聯醫院、診所、衛生所與長照機構系統，導入病歷同步與即時會診。（雲林縣府提供）

2026雲林縣在宅急症照護再升級，建置「智慧照護資訊平台」串聯醫院、診所、衛生所與長照機構系統，導入病歷同步與即時會診。（雲林縣府提供）

雲林縣長張麗善表示，在高齡化加速與醫療資源分布不均的挑戰下，在宅急症照護已成為分級醫療與醫療韌性的重要工程，縣府推動醫學教育自下扎根，辦理在宅醫療體驗教育營與校園推廣計畫，結合醫學、護理及長照相關科系實地參訪與實作體驗，培育青年世代對在宅醫療制度認識與投入意願。

此外，縣府與台灣在宅醫療學會年會將在3月21日至22日在國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心舉辦雲林居家醫療國際研討會，邀集國內外專家及各專業團隊，分享在宅醫療、社區整合照護經驗。

