癌症為何能躲過免疫系統？ 關閉2個基因可讓抗癌細胞恢復戰力

人體的殺手T細胞（如 示意圖）原本能辨識並攻擊腫瘤，但最新研究發現，癌細胞會誘導免疫細胞內的關鍵基因開關，使其陷入「疲勞狀態」並失去戰鬥力。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕人體明明內建了強大的免疫系統，為什麼癌症還是能躲過追殺甚至持續生長？最新研究指出，這不是因為免疫細胞先天太弱，而是在長期與腫瘤對抗的過程中，這些防禦部隊會逐漸陷入疲勞狀態。科學家如今找到一組關鍵的基因開關，只要將其關閉，就能讓精疲力竭的防禦者重新找回攻擊力。

根據《科學日報》（Science Daily）報導，這項發表於權威期刊《自然》（Nature）的研究，揭開了免疫細胞逐漸失效的真實機制。人體內負責獵殺腫瘤的CD8殺手T細胞：一種能精準定位並摧毀異常目標的核心免疫部隊，在面對長期的癌症消耗戰時會逐漸喪失功能。科學家將這種狀態稱為免疫耗竭，代表這些如同士兵般的細胞已經因為過度疲勞，大幅降低了對抗威脅的攻擊能力。

為了找出讓細胞過勞的元凶，研究團隊透過基因比對技術，在浩瀚的細胞圖譜中找到了兩個先前未被認為與免疫耗竭相關的轉錄因子：負責調控基因活動的特殊蛋白質開關。實驗證實，只要精準關閉名為ZSCAN20與JDP2的這2個基因，原本攻擊能力大幅下降的疲勞免疫細胞，就能重新恢復對腫瘤的殺傷力。更重要的是，這種重啟過程並不會損害細胞長期的記憶與保護功能。

這項發現打破了醫學界長期以來的認知，證明免疫系統的疲勞衰退並非不可逆的必然結果。研究人員認為，理解這些基因開關的作用，未來可能有助於設計更持久的免疫療法，讓科學家能直接給予細胞更清晰的作戰指令。目前的技術仍處於實驗室與動物模式階段，但這項突破已為解決實體腫瘤經常讓免疫療法失效的臨床困境，指出了極具潛力的研發方向。

