健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳房X光檢查助早期發現 宜蘭9成乳癌患者及時治療

2026/03/08 11:53

宜蘭縣乳房X光攝影檢查，本月起提供假日及夜間篩檢服務。（圖由宜縣衛生局提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕今天（8日）是國際婦女節，宜蘭縣政府衛生局提醒婦女朋友守護健康，從定期乳癌篩檢做起，本月份起，宜蘭縣提供假日及夜間不同時段篩檢服務，給婦女朋友更多的選擇。

宜蘭縣衛生局指出，乳癌也是宜蘭縣女性10大癌症之首，每年約330名婦女確診乳癌，其中有60人死亡，根據國際醫學實證經驗，乳房X光攝影可篩檢到無症狀的0期乳癌，降低乳癌死亡率2到3成。

根據統計，宜蘭縣去年有2萬6000名婦女接受乳房X光攝影，篩檢出異常者2269人，經過進一步檢查，確認乳癌122人，110人屬於早期乳癌（0-2期），早期乳癌比例90.1％，顯見透過篩檢發現的乳癌，更能找出無症狀早期乳癌，以利及時治療重拾健康。

宜蘭縣衛生局長徐迺維說，政府去年開始擴大乳房X光攝影檢查補助對象，40歲至74歲婦女每2年一次免費乳癌篩檢，縣內3家乳房攝影認證醫院，包括羅東博愛及聖母醫院、國立陽明交大醫院，加上宜縣乳房X光攝影巡迴車，均由女性放射師執行檢查服務。

宜縣乳房X光攝影檢查採預約制，除了平日服務時段，本月起提供假日及夜間篩檢，可向3家認證醫院及全縣各衛生所預約，衛生局癌症篩檢專線03-9352722。

