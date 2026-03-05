自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》胃酸逆流惱人 醫：從飲食與習慣改善

2026/03/05 12:28

鄰好西醫診所醫師李思賢表示，胃酸不足會引發一系列健康問題。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

鄰好西醫診所醫師李思賢表示，胃酸不足會引發一系列健康問題。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近年不少人飽受胃酸逆流所苦，鄰好西醫診所醫師李思賢在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」表示，大家常常吃胃藥來降低胃酸，似乎胃酸是越少越好的東西，但真的是這樣嗎？如果胃酸只會讓我們胃痛，沒有任何好處，大自然為什麼會在演化中保留它呢？

李思賢表示，胃是連接食道和十二指腸的囊狀構造，位於胸骨下緣。如果這個位置感到疼痛，通常就是胃在「抗議」。胃分泌的胃酸除了幫助我們吸收重要的礦物質（如鈣、鎂、鉀、錳、銅和鐵）和維生素（如B12、K、C），以及消化蛋白質外，還有殺菌的功能，能幫助我們對抗細菌、病毒、黴菌和寄生蟲。

許多人以為胃痛或胃食道逆流是因為胃酸太多，但隨著年齡增長，我們的器官通常會退化，分泌功能減弱、彈性變差，那為什麼偏偏胃酸的分泌還會「過多」呢？事實上，很多時候這些症狀並不是胃酸過多，而是胃酸分泌不足所導致。

胃酸不足會引發一系列健康問題，例如影響碘、甜菜鹼、鋅和B群的吸收，進而導致營養吸收不良、骨質疏鬆、感染，甚至胃癌。有研究指出，60歲以上人群中，約有30%已經罹患萎縮性胃炎（胃幾乎無法分泌酸），而胃酸不足還可能引起小腸細菌過度生長（SIBO），進一步影響消化功能。這些問題不僅會讓人出現腹脹、腹瀉或便秘，還可能在糞便中發現未完全消化的食物。此外，細菌過度增長還會引起口臭，進一步影響生活品質。

另外，幽門螺桿菌感染（Helicobacter pylori）也是一個不容忽視的因素。未治療的幽門螺桿菌感染可能導致萎縮性胃炎（胃無酸及胃黏膜受損）。因此，若出現上腹部症狀（如胃灼熱、打嗝、腹痛或腹脹），建議檢查是否感染幽門螺桿菌，及早治療以避免進一步損害。

長期使用酸阻滯劑（例如質子泵抑制劑，PPIs）可能帶來風險，研究顯示，這類藥物可能引發貧血、維生素B12缺乏、胃內和小腸細菌過度生長，甚至增加食物過敏的風險。雖然酸阻滯劑在短期內能緩解胃部不適，但長期依賴這些藥物可能對健康造成更多損害。需要注意的是，正常濃度的胃酸還能幫助賁門（食道與胃的交界處）更緊密地關閉，防止胃食道逆流。當胃酸不足時，食物無法順利排空，可能在胃中停留過久並發酵，讓你感到喉嚨「酸酸的」。其實，那酸味不是胃酸，而是食物發酵產生的酸。

正常情況下，胃酸的酸鹼值（pH值）非常低，約在1至2之間，與食物混合後的「食麋」酸鹼值會提高到4至5之間。但某些人對胃酸的耐受度較差，特別是服用阿司匹林、消炎止痛藥或類固醇等藥物的人群，這些藥物可能會損傷腸胃道，導致胃部不適。

如何改善胃酸逆流的症狀？胃藥主要用來解決急性問題，但要真正改善胃痛或胃食道逆流，還是得處理根本原因。改善生活習慣和飲食是關鍵，以下是幾個有效的自我管理方法：

1.調整飲食與習慣：避免可能引發敏感的食物，尤其是睡前不要吃大餐。同時，嘗試抗發炎和低碳水化合物飲食（VLCD），這對緩解胃食道逆流非常有幫助。減少飲酒、吸煙，並避免過量攝取會放鬆食道括約肌的物質（如咖啡因和巧克力）。對於一些人來說，添加少量蘋果醋（無糖，稀釋20倍）可能有助於改善消化。

2.支持消化功能：可以考慮補充鹽酸（HCL）、甜菜鹼和消化酶，幫助胃部有效分解食物；鋅（如鋅胺基酸螯合物）和益生菌則有助於修復消化道健康。此外，像洋甘菊茶、生薑和鎂這類天然補充品也能緩解消化不良的症狀。

3.生活方式調整：減重（如果有輕中度肥胖）、增加日常運動，並在睡覺時將床頭稍微抬高，都可以有效減少夜間胃酸逆流的情況。

4.短期藥物輔助：在某些情況下，短期使用質子泵抑制劑（PPIs）可能有助於控制急性症狀，但應避免長期依賴，以免造成其他健康風險。

改變飲食和生活習慣雖然需要一些時間，但能有效幫助胃部恢復健康，減少胃酸逆流的不適感。與其長期依賴藥物，不如從日常生活中找到對抗胃部問題的最佳方法。

