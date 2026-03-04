自由電子報
健康 > 名人健康事

不孕權威林禹宏逝》程建人也曾與血癌奮戰 醫：前期引導治療最辛苦

2026/03/04 12:47

婦產科名醫林禹宏因血癌過世，享壽63歲。（圖取自臉書「林禹宏醫師」）

婦產科名醫林禹宏因血癌過世，享壽63歲。（圖取自臉書「林禹宏醫師」）

〔健康頻道／綜合報導〕國內不孕症權威、曾任新光醫院婦產科主任的林禹宏在昨（3）日下午5時辭世，享壽63歲，林禹宏兒子也透過臉書發文證實此事。血癌是一種造血系統惡性腫瘤，成因可能與基因突變、病毒感染等有關。近期除藝人沈玉琳因罹患血癌治療外，過去也有前外交部長程建人、知名幾米畫家、職棒主播潘忠 等知名人士曾與血癌正面奮戰。

林禹宏於52歲壯年時發現罹患血癌，10年歷經艱辛化療、骨髓、幹細胞與肺臟移植等治療、急救，仍不敵病魔於昨辭世。根據台灣癌症基金會衛教資料指出，血癌依照不同的分類、年齡、預後因子，以及整體健康狀況來做治療的選擇，包括：化學藥物治療、造血幹細胞移植、標靶治療及免疫細胞治療。

衛教資料並說明，白血病引導治療前期會比較辛苦，因為在癌細胞充滿骨髓的情形下，必須用高劑量且密集的藥物殲滅白血病細胞，讓正常的造血細胞能夠重新生長。做完引導治療後，待白血球數值回復正常，則會安排「骨髓檢查」，確定造血功能是否恢復，達到疾病「緩解」，之後才能進行下一階段的「鞏固治療」。

如何讓患者不要復發？血液腫瘤科醫師表示，一般來說，約有7-8成的病患後續需接受異體骨髓移植才有機會根除。若復發，再度讓骨髓恢復乾淨的機會只有3-4成。僅有少部分約3成的病人，可以光靠共計5次化療，不用骨髓移植而治癒。

此外，台大癌醫血液腫瘤部劉家豪醫師提醒，血癌病人免疫力較差，平日社交飲食都需要注意，避免被感染。治癒後進入長期存活者後，叮嚀仍需注意心血管疾病、型肝炎追蹤、疫苗接種、癌症篩檢、骨質疏鬆檢查、肺功能檢查等。

