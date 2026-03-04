自由電子報
許維恩罹癌》醫示警乳癌發生前「胸部12徵兆」

2026/03/04 16:20

許維恩罹患乳癌，並進行乳房重建手術。（綠攝影像提供）

許維恩罹患乳癌，並進行乳房重建手術。（綠攝影像提供）

〔健康頻道／綜合報導〕44歲女星許維恩近日談到自己罹患癌症，她因為不希望家人憂心，選擇低調處理，僅透露給丈夫與姊姊，就連父母都是在恢復後才得知此事。據報導，許維恩無家族病史，但檢查後發現腫瘤變化速度快，起初僅單邊確診，考量健康因素，仍進行雙邊乳房切除與重建。

婦產科醫師蘇俊源在臉書粉專「婦產科蘇俊源 醫師/家庭健康二三事」表示，世界乳癌機構曾說明過，過當乳癌出現時，乳房會出現何種徵狀。機構提出以下12個徵狀，日常都可多加觀察身體狀況，第一時間注意到異狀，前往檢查，為自己的健康多一份保障。

乳房皮膚變厚

乳房凹陷

皮膚潰爛

乳房發紅

出現分泌物

有坑疤凹點

厚腫塊

靜脈曲張

乳頭凹陷

形狀改變

橘皮皮膚

肉眼看不見的腫塊

蘇俊源表示，除了日常多關心身體是否出現異常，例行性的檢查更是重中之重！尤其台灣的乳癌罹患率有呈現年輕化的趨勢，但對於乳房篩檢的警覺性仍不夠。預防勝於治療，例行性的檢查一定不可少。

