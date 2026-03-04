健康網》乳癌全切+重建10年 網紅作家：穿衣、三點式都沒壓力

潘怡伶在臉書上秀出自己穿泳衣照，她指出，泳衣遮住水波紋，因此穿衣、泳裝是沒有問題的，不然明顯高低差還是讓人有點小困擾。（擷取自潘怡伶臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕44歲女星許維恩罹患乳癌，雖只有單乳確診，但她考量未來健康因素，決定切除雙邊及重建手術。過來人、台灣年輕病友協會理事長潘怡伶則是單邊全切、重建手術，她指出，10年過去，不論是衣服、泳衣都可以沒有壓力地穿上。

潘怡伶在臉書專頁「米娜哈哈記事本」發文分享，10年前她被診斷出乳癌一期、淋巴未感染，但她考量在淋巴未感染的情況下，標準手術治療是局切加上放療，如果全部切除則可以不用放療，但化療標靶則是一定要做的。

她回憶：「當時已經為了化療連續住院，卡在心理對於進出醫院的壓力，加上覺得局切後的身體也太可憐」，因此，與主治醫師討論過後，決定再次進行單邊全乳切除加兩階段重建（先用擴張器擴張空間再以義乳重建）、對側隆乳手術。

潘怡伶指出，有詢問過醫師使用年限約為10年，但矽膠沒有問題的話，可以繼續使用。她表示，沒想到時間那麼快就過去了，這十年覺得生活非常便利，不論是衣服、泳衣都可以沒有壓力地穿上，但是光溜溜的時候還是會覺得有些不足的地方。

她認為，以前的材質水波紋比較明顯，再來是體型的變化，經過了十年因為體重上升，有乳腺的那側隆乳尺寸增加，開始明顯地不對稱，再來就是雖然在超音波下檢查都正常，但不排除義乳有可能發生滲漏（如果是微小的滲漏可能超音波或斷層也看不出來），但最重要的是如果自己有疑慮就可以與醫師討論處理。

現在醫學與10年前有別，潘怡伶已認真考慮第二次重建的可能性，她有信心在外觀上，不論是植體或者是科技都進步下，水波紋應該更不明顯了。

