健康 > 心理精神

研究：大腦血流量和氧氣利用率變化 或有助預測阿茲海默症風險

2026/03/03 14:00

研究顯示，大腦血流量和氧氣利用率的細微變化，可能是反映出阿茲海默症風險的關鍵指標。圖為示意圖。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國一項研究顯示，大腦血流量和氧氣利用率的細微變化，可能是反映出阿茲海默症風險的關鍵指標。此研究發表在《阿茲海默症與失智症》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，為研究血液流動和氧氣輸送與阿茲海默症關聯性，美國南加州大學凱克醫學院馬克和瑪麗史蒂文斯神經影像和資訊學研究所（Mark and Mary Stevens Neuroimaging and Informatics Institute）的研究團隊，對受試者採用2種技術以收集數據。第一種是經顱多普勒超音波，它可以追蹤血液流經大腦主要動脈的速度。第二種方法是近紅外光譜法，它可以評估氧氣到達大腦外層附近組織的效率。

研究團隊隨後運用先進數學模型，將取得的數據整合為綜合指標。這些指標反映出大腦在血壓和二氧化碳正常變化的情況下，調節血液循環和氧氣輸送的能力。

研究發現，血管功能評分較高的參與者往往腦內澱粉樣斑塊較少，海馬體體積較大，這2個特徵都與降低阿茲海默症風險有關。分析也顯示，與認知功能正常的成年人相比，被診斷為輕度認知障礙或失智症的人血管功能較弱。

研究團隊表示，澱粉樣蛋白和tau蛋白通常被認為是阿茲海默症的主要致病因素，但研究顯示血液流動和氧氣輸送也至關重要。研究人員聲稱，這些血管指標反映出大腦是否健康的重要訊息。

研究團隊強調，這些發現進一步證實了阿茲海默症除了經典的神經退化性變化外，還涉及重要的血管因素。了解血流和氧氣調節如何與澱粉樣蛋白及腦結構相互作用，可能為早期檢測甚至預防阿茲海默症開闢新途徑。

另外，研究團隊補充，研究中使用的測試方法與磁振造影（MRI）和正子斷層掃描（PET）相比成本更低，有望成為大規模篩檢以及無法進行更複雜影像檢查的個體的理想工具。

