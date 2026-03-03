與藥師做朋友》血糖控制有方 做個糖糖正正的台灣人

桑芭茶。（圖取自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》）

文／商錦文

高伯伯是朝九晚五的上班族，身材微胖，個性爽朗，頗為健談，偶爾巧遇，會談天說地、聊地方的舊事和新聞、登山健行趣事、三餐飲食嗜好等。由於工作職場的關係，對美食很有品嚐心得，網路流傳的美食砂鍋魚頭，或是地方出名的特色涼肉丸、火雞肉飯、涼麵等，大多數都可以在他的相簿紀錄裡找到蹤跡，堪稱是美食的體驗品嚐家。

高伯伯有睡前小酌的習慣，雖有高血糖的家族史，但他自豪身體還算硬朗，沒有被嚴重的疾病糾纏住。數月前，突然發現家裡的衛浴室螞蟻成群結隊的在遊行，家人以為是甜點或是餅乾細屑不小心掉落，才引來的螞蟻覓食。之後沒多久發現他體重快速的下降，兼又視力模糊。經諮詢後才發覺到，他在用餐時間之前，偶爾會有冒冷汗、乏力感，容易餓卻又吃不飽、小便次數變多、泡泡持久不退等現象，經醫師確認是高 血糖症無誤。

請繼續往下閱讀...

在經過一段時間持續的使用內服藥、並施打因素林（insulin）皮下注射劑，監測血糖值仍然起伏不穩定。疲勞、口乾的感覺依然存在。對這種情況，推薦嚐試沖泡「桑芭茶」當茶飲，作為搭配的輔助療法來使用。可以減緩口乾、疲倦、容易飢餓的不舒服感覺。

桑芭茶

●養生作用

可清除自由基，能有效緩解發熱頭痛、咽喉腫痛、乾、聲音沙啞等的症狀。桑巴茶常作為糖尿病合併高血脂症、心腦血管病族群、糖尿病神經病變等的輔助治療使用，也適合做為一般民眾平常時候飲用的養生保健品。

桑葉含有多種生物鹼、胺基酸、多糖類等成分。有利水的作用，可把體內細胞多餘的水分排出。具有明顯降血糖、降血壓、降血脂的作用，最適合有「三高」的人作為保健飲品。具有發散風熱的作用，常用於外感風熱的治療。亦使用作為輕型糖尿病族群、第1型遺傳性糖尿病、第2型糖尿病和糖尿病的可能罹患者的輔助治療。

芭樂葉含有纖維質、蛋白質、丹寧酸、鈣、鉀、鐵、磷，可以平衡人體所需的營養，改善體質。內服可治療腹瀉，研究確認：芭樂葉具有降血糖、擴張血管、和維持血管暢通等作用，也具有很強的抑制病菌效果。

●藥材

桑葉二錢半，芭樂葉二錢半，生甘草一錢。

●食材

陳皮五分、水500 c.c.。

●步驟

1.將茶飲藥材快速過水沖洗，瀝乾，裝入過濾袋中，備用。

2.取乾淨水500c.c.置入鍋中，開火煮沸。

3.茶飲配料包置入容器杯中，沖入開水。

4.加蓋悶5分鐘。替代開水飲用。

●藥師小叮嚀

1.飲用「桑芭茶」做為高血糖治療輔助療法的期間，仍然 必須要定期的回診，接受監測。如果有異常的大變化，也要盡快的回診釐清狀況。

2.芭樂葉和桑葉在使用的效果上，老葉的效果比嫩葉明顯。

（作者為藥師，本文摘自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法