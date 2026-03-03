自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》慢性病不只一個器官壞 研究揭其他疾病恐已在排隊

2026/03/03 14:19

高齡醫學翔展診所院長傅裕翔指出，最新研究發現，當一種慢性病出現時，身體並非只壞一個器官零件，而是整體系統失衡；情境照。（圖取自freepik）

高齡醫學翔展診所院長傅裕翔指出，最新研究發現，當一種慢性病出現時,身體並非只壞一個器官零件,而是整體系統失衡;情境照。(圖取自freepik)

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為慢性病是一個一個發生的，高血壓是高血壓，糖尿病是糖尿病，心臟病是心臟病。不過，高齡醫學翔展診所院長傅裕翔指出，最新研究發現，血液裡的某些共同訊號，早就暗示當一種慢性病出現時，其他疾病可能已經在「排隊」。也就是說，身體並非只壞一個器官零件，而是整體系統失衡。

傅裕翔於臉書專頁「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文表示，這篇國外研究分析超過數十萬人的血液蛋白質資料，並於追蹤多年後發現，某些與發炎、代謝、免疫相關的蛋白質，會同時預測多種慢性病的發生。也就是說，身體不是壞一個零件，而是整個系統逐漸失衡。

傅裕翔進一步說明，例如：慢性低度發炎不只與心血管疾病有關，也與糖尿病、腎臟病及失智風險相關，這是共通的生理機制在作祟。在高齡醫學門診，「共病」現象並不少見。有些長者原本只是血壓控制不佳，幾年後血糖升高，再過幾年腎功能下降。看似疾病一個接一個，但疾病風險其實可能是同一來源。

研究也顯示，某些蛋白質模式可預測未來5-10年內多種慢性病風險，而不是單一疾病。這意味著慢性病之間並非偶然重疊，而是共享底層的生物路徑。這對高齡族群特別重要。因為當只針對單一疾病治療時，很容易忽略整體風險。血壓藥吃了、血糖控制了，但如果發炎、肌少症、營養不良沒有同步處理，身體仍可能走向多重失衡。

因此，傅裕翔指出，慢性病不是一張張診斷書，而是一個整體的體質改變。所以重點不只是「哪一科」，而是：有沒有規律運動、足夠蛋白質、良好睡眠、控制慢性發炎與避免長期壓力，這些生活因子都可能是影響那些「共通訊號」的關鍵。

他也強調，該研究讓人重新思考未來醫療或許不是等病來了才分科治療，而是透過血液裡的早期訊號，提早辨識「共病體質」。但在那之前，我們能做的，就是把身體當成一個整體，而不是分成好幾張門診掛號單。

