健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》你吃的是魚油還是雜油？ 營養師教Omega-3純度這樣算

2026/02/27 06:28

營養師曾建銘表示，魚油中真正對人體有益的是Omega-3脂肪酸，純度代表其中Omega-3所占比例。若純度較低，表示同時攝取較多其他魚的脂肪等雜油；示意圖。（圖取自freepik）

營養師曾建銘表示，魚油中真正對人體有益的是Omega-3脂肪酸，純度代表其中Omega-3所占比例。若純度較低，表示同時攝取較多其他魚的脂肪等雜油；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕市面上魚油產品琳瑯滿目，許多人選購時，常看到純度不同的標示，卻不清楚差別在哪裡。營養師曾建銘表示，魚油中真正對人體有益的是Omega-3脂肪酸（EPA與DHA），純度代表其中Omega-3所占比例。若純度較低，表示同時攝取較多其他魚的脂肪等雜油。他並說明，想要知道魚油純度，只要將產品營養標示中EPA毫克數+DHA毫克數÷每一顆魚油的總重量，便可計算出來。若達80%以上，代表攝取的即是高純度精華魚油。

曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，早期萃取技術有限，因此，當時規範只要含有30%-50%的Omega-3，即可視為健康食品；而剩下70%成分多為魚類其他脂肪，甚至可能包含飽和脂肪酸。若為了攝取足量Omega-3而增加服用量，等於同時吃進更多不必要的雜油。

此外，魚油常見的TG、EE與r-TG英文縮寫，代表的是Omega-3的載具形狀。TG型為自然存在於魚體內的形狀，人體吸收率佳，但濃度通常較低，僅30%左右；EE型是經化學方式提高Omega-3濃度達80-90%，但吸收速度相對較慢；r-TG型則是將高濃度Omega-3重新轉回接近天然的TG型態，兼具高濃度與極速吸收特性。

曾建銘也提醒，真正新鮮、純淨的魚油幾乎沒有味道，因魚油裡的Omega-3非常脆弱，只要接觸到氧氣或保存不當，可能就會產生腥味。加上現在海洋污染嚴重，若萃取技術不夠好，重金屬跟塑化劑也可能跟著留下來。因此，專家都會建議選擇國際級的原料大廠產品，才能將不要的雜質跟味道通通去除。

