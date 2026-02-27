自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健保擴大肝病照護 67萬人受惠

2026/02/27 05:30

▲健保署將代謝性肝炎和酒精性肝炎且未達肝硬化病人納入照護對象。（照片來源：shutterstock）

▲健保署將代謝性肝炎和酒精性肝炎且未達肝硬化病人納入照護對象。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

衛生福利部昨天公布3月起上路的6項新制，其中包括1項肝病照護方案調整及4項藥品健保給付規定異動，另同步延長全民新冠疫苗接種措施。

在肝病防治方面，中央健康保險署修訂「全民健康保險肝炎醫療給付改善方案」，擴大肝病照護收案對象，將代謝性肝炎及酒精性肝炎且肝纖維化達F3以上的病人納入長期追蹤照護對象，預期今年受照護人數將由原本約31萬人增加至67萬人。

衛福部3月新制 強化高風險族群追蹤

健保署醫務管理組專門委員呂姿曄指出，過去健保肝炎照護方案主要針對B型、C型等病毒性肝炎患者，但隨著代謝異常、飲酒相關肝病盛行率逐年上升，臨床上已觀察到，非病毒性肝病患者同樣具有進展為肝硬化及肝癌的高度風險，因此新增收案的病人，多屬肝纖維化程度較嚴重、但尚未進展至肝硬化的族群，透過健保照護方案介入後，可加強個案管理與追蹤，定期安排腹部超音波檢查，並同步監測肝功能變化，目標是延緩病程惡化，避免後續發展為肝硬化或肝癌。

健保署也同步調整4項藥品健保給付規定。在呼吸道疾病方面，含beclometasone、formoterol及glycopyrronium成分的三合一氣喘吸入劑Trimbow（喘寶定量吸入劑）納入給付，適用於使用吸入性長效型支氣管擴張劑與吸入性類固醇治療仍控制不佳，且過去1年至少發生1次急性惡化的成人氣喘病人。

在罕見疾病治療方面，健保署新增給付口服新成分罕藥Voydeya（維得抑膜衣錠），適用於曾發生血管外溶血的陣發性夜間血紅素尿症（PNH）成年病人；多發性硬化症方面，Mavenclad tablets 10mg（瑪威克錠10毫克）擴增給付為一線治療選項，僅需使用2年，提供病人更多治療彈性。

眼科用藥方面，Vabysmo（羅視萌注射劑）納入健保後，可延長給藥間隔至16週，減輕病人治療與回診負擔。

疾病管制署宣布，延長滿6個月以上全民新冠疫苗免費接種措施至4月30日。

