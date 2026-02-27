自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

一滴血揪胰臟癌 台大＋中研院研發準確率逾9成

2026/02/27 05:30

▲胰臟因在腹腔內的位置深，早期癌症幾乎無症狀，影像也不易發現，長年被醫界稱為「癌王」。（照片來源：shutterstock）

▲胰臟因在腹腔內的位置深，早期癌症幾乎無症狀，影像也不易發現，長年被醫界稱為「癌王」。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

被稱為「癌王」的胰臟癌，因難以早期發現、確診時多已晚期，長年讓醫界頭痛。台大醫院與中研院跨域合作，開發出創新AI代謝體平台「PanMETAI」，結合液態生檢與核磁共振代謝體分析，只需約0.1毫升血液，就能判讀胰臟癌風險，整體準確率達93%，為早期診斷帶來新突破。

合作開發AI平台 早期診斷癌王

台大醫院內科部醫師張毓廷指出，胰臟深藏腹腔，早期幾乎沒有症狀，影像也不易揪出病灶，因此被視為最難診斷的癌症之一。多數患者確診時已屬晚期，5年存活率僅約13%。在台灣，近年每年新增近2000例，平均發病年齡約70歲，且有年輕化趨勢，55歲以下屬早發型，臨床挑戰不小。

為扭轉困境，台大醫院與中央研究院組成跨領域團隊，打造PanMETAI平台。不同於傳統仰賴單一腫瘤標記CA19-9檢測，該技術強調全域代謝體特徵，透過高度標準化的NMR平台，每名受試者僅需110微升血清（約0.1毫升血液），即可取得約26萬個代謝訊號，再以深度學習模型篩選關鍵特徵，捕捉從癌前病變到早期癌症的細微代謝變化。

全球250家最佳醫院 北榮、台大入榜

在台大醫院獨立盲測資料中，PanMETAI整體預測效能AUC高達0.99，敏感度93%、特異度94%；進一步於立陶宛族群進行外部驗證，AUC仍達0.93，顯示具高度準確性、可重現性與跨族群適用潛力，突破過去AI模型侷限單一資料庫的問題。

另一方面，美國《新聞周刊》（Newsweek）日前公布「2026年全球最佳醫院」，台大醫院以第249名成績重返全球前250強，台大醫院院長余忠仁表示，這代表台灣醫療在國際視野上的進步，樂見更多台灣醫院一起進榜。

此外，台北榮民總醫院則從去年的第208名躍升至第174名，一口氣前進34名，挺進全球前200強。北榮院長陳威明受訪時直言相當開心，表示終於達成「進200名內」的階段目標。

▲台大醫院與中研院合作開發PanMETAI平台。（記者侯家瑜攝）

▲台大醫院與中研院合作開發PanMETAI平台。（記者侯家瑜攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中