一滴血揪胰臟癌 台大＋中研院研發準確率逾9成

▲胰臟因在腹腔內的位置深，早期癌症幾乎無症狀，影像也不易發現，長年被醫界稱為「癌王」。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

被稱為「癌王」的胰臟癌，因難以早期發現、確診時多已晚期，長年讓醫界頭痛。台大醫院與中研院跨域合作，開發出創新AI代謝體平台「PanMETAI」，結合液態生檢與核磁共振代謝體分析，只需約0.1毫升血液，就能判讀胰臟癌風險，整體準確率達93%，為早期診斷帶來新突破。

合作開發AI平台 早期診斷癌王

台大醫院內科部醫師張毓廷指出，胰臟深藏腹腔，早期幾乎沒有症狀，影像也不易揪出病灶，因此被視為最難診斷的癌症之一。多數患者確診時已屬晚期，5年存活率僅約13%。在台灣，近年每年新增近2000例，平均發病年齡約70歲，且有年輕化趨勢，55歲以下屬早發型，臨床挑戰不小。

為扭轉困境，台大醫院與中央研究院組成跨領域團隊，打造PanMETAI平台。不同於傳統仰賴單一腫瘤標記CA19-9檢測，該技術強調全域代謝體特徵，透過高度標準化的NMR平台，每名受試者僅需110微升血清（約0.1毫升血液），即可取得約26萬個代謝訊號，再以深度學習模型篩選關鍵特徵，捕捉從癌前病變到早期癌症的細微代謝變化。

在台大醫院獨立盲測資料中，PanMETAI整體預測效能AUC高達0.99，敏感度93%、特異度94%；進一步於立陶宛族群進行外部驗證，AUC仍達0.93，顯示具高度準確性、可重現性與跨族群適用潛力，突破過去AI模型侷限單一資料庫的問題。

另一方面，美國《新聞周刊》（Newsweek）日前公布「2026年全球最佳醫院」，台大醫院以第249名成績重返全球前250強，台大醫院院長余忠仁表示，這代表台灣醫療在國際視野上的進步，樂見更多台灣醫院一起進榜。

此外，台北榮民總醫院則從去年的第208名躍升至第174名，一口氣前進34名，挺進全球前200強。北榮院長陳威明受訪時直言相當開心，表示終於達成「進200名內」的階段目標。

▲台大醫院與中研院合作開發PanMETAI平台。（記者侯家瑜攝）

