免疫細胞竟變「內鬼」！頂尖期刊揭露：腫瘤會洗腦「它」幫忙開路

最新研究發現，原本負責抵禦外敵的免疫細胞「嗜中性球」，在腫瘤環境下可能被「洗腦」，轉而分泌幫助癌細胞生長的物質。圖為T細胞攻擊癌細胞示意圖。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌症為何常常越治越棘手？原來是你身體裡的「警察」被策反了！最新研究發現，腫瘤細胞極其狡猾，竟能將人體免疫系統中的第一線衛兵「嗜中性球」（Neutrophils）徹底洗腦。這些原本負責殺敵的細胞，不僅停止攻擊，反而開始分泌特殊物質，變成助長癌症擴散的幫兇。

據《每日科學》（ScienceDaily）報導，這項由瑞士日內瓦大學（UNIGE）與路德維希癌症研究所主導的研究，揭開了免疫系統「認賊作父」的關鍵機制。

請繼續往下閱讀...

科學家指出，嗜中性球是人體血液中最豐富的免疫細胞，通常是身體對抗感染或受傷的第一道防線。

然而，研究團隊發現，一旦這些嗜中性球進入腫瘤環境，就會發生驚人的變化。腫瘤會釋放訊號「策反」它們，讓這些免疫細胞開始製造一種名為 CCL3 的分子。這種分子與腫瘤生長呈現正相關，研究顯示其會營造更有利於腫瘤發展的環境，甚至幫助癌症轉移。

廣泛存在多種癌症中

領導研究的皮泰特教授（Mikaël Pittet）解釋，過去科學界一直難以理解為何某些免疫細胞在癌症中會失去作用。這項研究解開了謎團：腫瘤利用環境優勢，強行改寫了嗜中性球的運作程式。

更令人擔憂的是，這種「免疫叛變」現象並非特例。研究團隊透過大數據分析發現，這種機制廣泛存在於多種不同類型的癌症中。這意味著，檢測體內嗜中性球是否開始製造 CCL3，未來可能成為判斷癌症惡化程度的重要指標。

切斷「叛變訊號」 未來治療新曙光

這項發表於頂尖期刊《癌細胞》（Cancer Cell）的研究，也為治療帶來新希望。研究人員在實驗中證實，只要能精準移除或阻斷 CCL3 分子，這些被洗腦的嗜中性球就會「改邪歸正」，不再幫助腫瘤生長。

皮泰特教授強調，解開這個機制就像找到了腫瘤的「身分證」。雖然目前仍處於機制研究階段，但未來若能開發出針對性的藥物，切斷腫瘤與免疫細胞間的「洗腦連線」，有望大幅提升現有免疫療法的成功率，不過實際臨床應用仍需更多後續研究驗證。

