自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

免疫細胞竟變「內鬼」！頂尖期刊揭露：腫瘤會洗腦「它」幫忙開路

2026/02/11 14:53

最新研究發現，原本負責抵禦外敵的免疫細胞「嗜中性球」，在腫瘤環境下可能被「洗腦」，轉而分泌幫助癌細胞生長的物質。圖為T細胞攻擊癌細胞示意圖。（圖取自Freepik）

最新研究發現，原本負責抵禦外敵的免疫細胞「嗜中性球」，在腫瘤環境下可能被「洗腦」，轉而分泌幫助癌細胞生長的物質。圖為T細胞攻擊癌細胞示意圖。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌症為何常常越治越棘手？原來是你身體裡的「警察」被策反了！最新研究發現，腫瘤細胞極其狡猾，竟能將人體免疫系統中的第一線衛兵「嗜中性球」（Neutrophils）徹底洗腦。這些原本負責殺敵的細胞，不僅停止攻擊，反而開始分泌特殊物質，變成助長癌症擴散的幫兇。

據《每日科學》（ScienceDaily）報導，這項由瑞士日內瓦大學（UNIGE）與路德維希癌症研究所主導的研究，揭開了免疫系統「認賊作父」的關鍵機制。

科學家指出，嗜中性球是人體血液中最豐富的免疫細胞，通常是身體對抗感染或受傷的第一道防線。

然而，研究團隊發現，一旦這些嗜中性球進入腫瘤環境，就會發生驚人的變化。腫瘤會釋放訊號「策反」它們，讓這些免疫細胞開始製造一種名為 CCL3 的分子。這種分子與腫瘤生長呈現正相關，研究顯示其會營造更有利於腫瘤發展的環境，甚至幫助癌症轉移。

廣泛存在多種癌症中

領導研究的皮泰特教授（Mikaël Pittet）解釋，過去科學界一直難以理解為何某些免疫細胞在癌症中會失去作用。這項研究解開了謎團：腫瘤利用環境優勢，強行改寫了嗜中性球的運作程式。

更令人擔憂的是，這種「免疫叛變」現象並非特例。研究團隊透過大數據分析發現，這種機制廣泛存在於多種不同類型的癌症中。這意味著，檢測體內嗜中性球是否開始製造 CCL3，未來可能成為判斷癌症惡化程度的重要指標。

切斷「叛變訊號」 未來治療新曙光

這項發表於頂尖期刊《癌細胞》（Cancer Cell）的研究，也為治療帶來新希望。研究人員在實驗中證實，只要能精準移除或阻斷 CCL3 分子，這些被洗腦的嗜中性球就會「改邪歸正」，不再幫助腫瘤生長。

皮泰特教授強調，解開這個機制就像找到了腫瘤的「身分證」。雖然目前仍處於機制研究階段，但未來若能開發出針對性的藥物，切斷腫瘤與免疫細胞間的「洗腦連線」，有望大幅提升現有免疫療法的成功率，不過實際臨床應用仍需更多後續研究驗證。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中