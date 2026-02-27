健康網》手抖、冒冷汗非低血糖？營養師提醒先做1事 別補糖

營養師曾建銘指出，糖友控制血糖後，可能大腦一時難以反應，引發手抖、冒冷汗、飢餓感等假性低血糖症狀，提醒應先測血糖，再決定是否補糖；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明出現手抖、冒冷汗、心悸等低血糖症狀，一量血糖卻是110？營養師曾建銘指出，出現這種狀況可能是所謂的「假性低血糖」。不少糖友在開始積極控制血糖後，因數值從長期偏高狀態，快速降回正常範圍，大腦一時難以反應，因而誤判引發心悸、手抖、冒冷汗、強烈飢餓感等不適症狀。提醒此時先別急著補糖，務必先測血糖，再決定動作。

曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文說明，若血糖長期落在200-300 mg/dL，當透過飲食調整與規律服藥，使血糖相對快速地下降至100-120mg/dL時，大腦會誤以為身體發生低血糖危險，進而引發心悸、手抖、冒冷汗與強烈飢餓感等症狀。因此，雖然數值在正常範圍，但身體感受卻像真的低血糖。

他提醒，出現不適時，切勿急著補充含糖飲料或糖果，務必「先測血糖，再決定動作」。若血糖低於70mg/dL，才是真正低血糖，應立即補充15g快速吸收的醣類，如3-5顆方糖、1瓶鋁箔包果汁或1湯匙蜂蜜，並於15分鐘後再測量一次；若血糖高於70mg/dL，甚至仍破百，則屬假性低血糖。此時若喝下一杯果汁，反而會讓血糖再度飆升，不僅身體更累，身體也永遠無法適應健康的血糖濃度。

曾建銘表示，若確認數值安全卻仍感不適，可透過補充溫水、深呼吸緩解，給大腦 10-15 分鐘重新開機，轉移注意力。若真的飢餓，可選擇茶葉蛋、半杯無糖豆漿或5-6 顆堅果。利用蛋白質和優質脂肪來增加飽足感，平穩度過不適，尤其記得勿吃精緻糖或餅乾。此外，正餐應攝取足量膳食纖維，如蔬菜、糙米、燕麥或地瓜，有助餐後血糖平穩下降，減少假性低血糖發作機率。

曾建銘強調，控糖中的糖友出現假性低血糖，往往代表血糖逐漸改善中，只是身體需要時間適應新的血糖健康範圍。只要持續控制、吃對食物，便可穩定撐過。

