自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》手抖、冒冷汗非低血糖？營養師提醒先做1事 別補糖

2026/02/27 10:30

營養師曾建銘指出，糖友控制血糖後，可能大腦一時難以反應，引發手抖、冒冷汗、飢餓感等假性低血糖症狀，提醒應先測血糖，再決定是否補糖；情境照。（圖取自freepik）

營養師曾建銘指出，糖友控制血糖後，可能大腦一時難以反應，引發手抖、冒冷汗、飢餓感等假性低血糖症狀，提醒應先測血糖，再決定是否補糖；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明出現手抖、冒冷汗、心悸等低血糖症狀，一量血糖卻是110？營養師曾建銘指出，出現這種狀況可能是所謂的「假性低血糖」。不少糖友在開始積極控制血糖後，因數值從長期偏高狀態，快速降回正常範圍，大腦一時難以反應，因而誤判引發心悸、手抖、冒冷汗、強烈飢餓感等不適症狀。提醒此時先別急著補糖，務必先測血糖，再決定動作。

曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文說明，若血糖長期落在200-300 mg/dL，當透過飲食調整與規律服藥，使血糖相對快速地下降至100-120mg/dL時，大腦會誤以為身體發生低血糖危險，進而引發心悸、手抖、冒冷汗與強烈飢餓感等症狀。因此，雖然數值在正常範圍，但身體感受卻像真的低血糖。

他提醒，出現不適時，切勿急著補充含糖飲料或糖果，務必「先測血糖，再決定動作」。若血糖低於70mg/dL，才是真正低血糖，應立即補充15g快速吸收的醣類，如3-5顆方糖、1瓶鋁箔包果汁或1湯匙蜂蜜，並於15分鐘後再測量一次；若血糖高於70mg/dL，甚至仍破百，則屬假性低血糖。此時若喝下一杯果汁，反而會讓血糖再度飆升，不僅身體更累，身體也永遠無法適應健康的血糖濃度。

曾建銘表示，若確認數值安全卻仍感不適，可透過補充溫水、深呼吸緩解，給大腦 10-15 分鐘重新開機，轉移注意力。若真的飢餓，可選擇茶葉蛋、半杯無糖豆漿或5-6 顆堅果。利用蛋白質和優質脂肪來增加飽足感，平穩度過不適，尤其記得勿吃精緻糖或餅乾。此外，正餐應攝取足量膳食纖維，如蔬菜、糙米、燕麥或地瓜，有助餐後血糖平穩下降，減少假性低血糖發作機率。

曾建銘強調，控糖中的糖友出現假性低血糖，往往代表血糖逐漸改善中，只是身體需要時間適應新的血糖健康範圍。只要持續控制、吃對食物，便可穩定撐過。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中