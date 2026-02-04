立春一到》腸胃先抗議 醫揭「身體正在解凍」

立春一到，身體會出現一種很微妙的變化。板橋德威內科診所院長王威堯指出，腸胃變得比較敏感是正常現象；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕進入立春前後，許多人會出現一種很微妙的變化。板橋德威內科診所院長王威堯指出，腸胃變得比較敏感；有人開始容易腹脹，胃口忽好忽壞，有人甚至覺得原本還撐得住的食物，現在反而不太舒服。

王威堯說，白天偶爾覺得精神比較清楚，思考速度似乎回來了一點，卻同時發現這種「精神好一點、身體卻不太穩」的狀態，常讓人感到困惑。對此，他指出，立春帶來的變化，並不是身體突然恢復，而是神經、內分泌與腸道系統同步進行一場「試探性解凍」的過渡階段。

若從西醫角度來看，立春並不代表氣溫立刻回升，而是光照時間與節律訊號開始出現方向性改變的重要節點。王威堯表示，日照逐漸拉長，會先被大腦下視丘感知，進而影響自律神經與壓力調節系統，讓身體開始嘗試解除冬季長期維持的防守狀態。

除了神經系統，腸道在立春的反應往往更加明顯。王威堯指出，經過小寒與大寒長時間的低代謝狀態後，腸道菌相在立春開始出現變動。冬季偏向「保能量」的菌群尚未完全退場，而與發酵及短鏈脂肪酸產生相關的菌種，則開始嘗試提高活性。

「腸道此時正處在交接期，」他形容，「舊的模式還在，新模式才剛進來。」

這種菌相交替，會讓腸道環境在短時間內變得比較不穩定。王威堯強調，腸道蠕動節律與腸道屏障功能仍在重新適應，容易讓人出現腹脹、排便不規律，甚至對平常能接受的食物產生敏感反應。「這不是腸道變差，而是它正在重新學習怎麼動」。

此外，腸道菌代謝產物的波動，也會影響腸－腦軸的訊號傳遞。當短鏈脂肪酸與神經傳導物質前驅物的產量開始起伏時，神經系統對壓力與刺激的反應也會暫時被放大，讓人更容易感到疲倦、煩躁，或出現輕微的不安感。

「如果你最近覺得自己好像回來了一點，又好像還沒完全準備好，其實不用急，」王威堯表示，「那只是你的身體，連同你的腸道，一起在確認『春天』，真的要開始了。」

