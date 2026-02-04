立春一到》春睏不是病卻很煩 醫揭最常見4大症狀

板橋新生堂中醫李含恩表示，立春會出現「春睏」現象，千萬不要認為那是懶惰的表現，因為氣血一時跟不上；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天時，人體陽氣內藏，到了立春，陽氣開始向外舒展、往上升發，板橋新生堂中醫李含恩表示，這個過程需要能量，若是氣血一時跟不上，就容易出現4種「春睏」現象，千萬別認為是「懶惰」。

李含恩指出，若是精神不濟、四肢沉重、注意力下降、睡意綿綿，再加上濕氣漸增，若本身脾胃較弱，濕氣困住清陽，更容易「越睡越累」。簡單地說，春睏是身體在適應春天絕非是懶惰。

請繼續往下閱讀...

而此時，人一疲倦又想要進補，李含恩提醒，立春不宜大補，此時要「養肝為先」。立春的飲食重點要放在「溫和助陽」、「疏肝理氣」、「忌過度寒涼及油膩」。

在中國北方有「咬春」習俗，吃的是「生發之氣」，通常會吃春餅、蘿蔔絲、韭菜、豆芽等春菜。李含恩說，若從中醫的觀點，與立春養生理論完全相符。

韓國人在春初會食用「迎春菜」，將五辛菜（蔥、蒜、韭、薤）等，以冷拌野菜食用，象徵洗去冬季沉重。李含恩也認同，這類食材確實刺激循環、促進代謝，幫助身體甦醒。

李含恩叮嚀立春後的飲食，早餐要吃，幫助陽氣升發；晚上不宜過飽，避免肝氣鬱結；情緒平穩也是養肝的一環。立春後應減少麻油雞、燒酒雞、薑母鴨等大補料理。對於油炸、過甜、重鹹食物也要少吃。

李含恩指出，若要溫補可以選擇香菇雞湯、山藥排骨湯、紅棗枸杞湯（清淡即可）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法