自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

導入「AI護理」！ 奇美醫攜手衛福部推動「聰明工作」模式

2026/02/04 09:55

奇美醫學中心將人工智慧（AI）導入護理之家與居家護理所，居家護理導入「AI隨行秘書」，可即時整理照護紀錄並規劃訪視路線。（奇美醫學中心提供）

奇美醫學中心將人工智慧（AI）導入護理之家與居家護理所，居家護理導入「AI隨行秘書」，可即時整理照護紀錄並規劃訪視路線。（奇美醫學中心提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因應高齡化浪潮、多重慢性及共病照護需求增加的壓力下，優化護理人員的工作環境並提升照護品質，已成為當前醫護體系的重要課題；奇美醫學中心攜手衛生福利部，推動人工智慧（AI）導入護理之家與居家護理所，透過「智慧巡守」系統結合紅綠燈警示機制，即時監測住民健康狀況，主動提醒異常風險，不僅減少文書工作，更是第一線照護的重要後援。

奇美醫學中心舉辦「智慧輔助照護成果發表會」，展示AI協助護理人員提升紀錄效率、優化照護流程，以及減輕工作壓力上的應用成果。

活動以「智慧輔助照護成果報告」、「居家護理經驗分享」、「護理之家應用實例」與「未來發展展望」等4大主題，完整呈現從居家到機構的智慧轉型實務。

奇美醫療財團法人奇美醫院專案副院長暨護理部總監陳綉琴說，繁重的文書負擔可能也是影響護理留任意願的關鍵因素之一，在護理機構照護品質提升補助計畫」中，攜手本一科技共同合作開發智慧護理雲端整合系統，在既有的護理人力配置與管理制度下，率先將人工智慧（AI）導入護理之家與居家護理所。

奇美醫學中心將人工智慧（AI）導入護理工作，有效提升護理服務品質。（奇美醫學中心提供）

奇美醫學中心將人工智慧（AI）導入護理工作，有效提升護理服務品質。（奇美醫學中心提供）

陳綉琴提到，居家護理導入「AI隨行秘書」，可即時整理照護紀錄並規劃訪視路線；護理之家則透過「智慧巡守」系統結合紅綠燈警示機制，即時監測住民健康狀況，主動提醒異常風險，成為第一線照護的重要後援。

陳綉琴表示，透過AI輔助，可以減輕護理人員的行政作業、優化工作流程，將更多時間專注於專業照護及生活平衡。

陳綉琴提到，在居家護理現場，護理師常需獨自面對繁雜的照護與紀錄工作，導入「AI數位助理」後，系統可結合語音或文字紀錄自動產出照護建議與紀錄草稿，供護理人員依專業判斷確認與使用。

系統的導入讓護理師能在訪視結束當下完成紀錄，減少記憶誤差與加班壓力，新收案紀錄時間平均縮短25至45分鐘。

另外，手機版APP更具備「智慧排程」功能，自動規劃個案訪視路線，即時掌握個案資訊、預估訪視時間並提醒備品準備，同時支援傷口拍照、錄音與錄影影像即時上傳，讓照護流程更流暢、更安全。

陳綉琴強調，系統會自動整合住民生命徵象與照護重點，生成個別化護理問題與衛教建議。

「紅綠燈警示系統」會依據住民健康狀況設定紅、黃、綠燈警示，當出現異常時即時提醒護理人員介入，防止病情惡化，不僅提升照護品質，也有效分擔人力監測壓力，讓護理師能將更多時間投入人性化照護與專業判斷。

衛生福利部護理及健康照護司長蔡淑鳳肯定奇美醫學中心的努力，在落實護理機構用人責任的前提下，導入智慧科技作為支持護理專業的輔助措施，透過「聰明工作（Smart Work）」模式，期望能有效降低護理人員的非直接照護負擔，並作為其他護理照護場域發展因地制宜創新模式之參考。

蔡淑鳳認為，透過科技縮小醫療數位落差，讓中小型護理機構也能享有與大型醫院同等級的智慧資源，提升整體醫護環境。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中