健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

HPV不分男女 醫示警：頭頸癌、口腔癌風險年輕化

2026/02/04 10:00

男性接種HPV疫苗，不僅可防止「菜花」，也可防止因感染HPV引發的頭頸癌、口腔癌、口咽癌；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

男性接種HPV疫苗，不僅可防止「菜花」，也可防止因感染HPV引發的頭頸癌、口腔癌、口咽癌；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕每年1月被視為「子宮頸癌防治月」，但這樣的認知在近年已逐漸跟不上醫學發展。彰化鹿港鹿安診所、秀水秀明耳鼻喉科診所醫師陳志明指出，人類乳突病毒（HPV）感染早已不分男女，臨床上因HPV相關問題就診的男性明顯增加，從常見的菜花，到口腔、口咽與頭頸部病變皆可能與HPV有關，相關癌症風險甚至出現年輕化趨勢，提醒民眾別再把HPV視為「只有女性需要擔心的病毒」。

陳志明表示，許多人對HPV的印象仍停留在子宮頸癌或與性行為高度相關，但事實上，HPV是1種會感染皮膚與黏膜的病毒，不分性別，一生中感染機率高達8成。除了親密接觸外，在社交頻繁、近距離互動的生活情境中，黏膜接觸或特定狀況下的唾液暴露，也可能增加感染風險，使HPV成為與日常生活密切相關的健康議題。

在醫師臨床觀察中，男性往往是HPV防治中最容易被忽略的一群。陳志明指出，不少男性自認沒有症狀就無須理會，但實際上不僅可能承擔頭頸癌、口腔癌、口咽癌等風險，也可能成為伴侶反覆感染的來源。研究顯示，即使是感情專一的伴侶，仍有一定比例可能互相感染，顯示 HPV並非單一個人的問題，而是伴侶與家庭層級的健康風險。

鹿港鹿安診所醫師陳志明表示，HPV防治不再只是女性議題，建立家庭防線、男女共同預防，才能更完整守護長期健康。（陳志明提供）

鹿港鹿安診所醫師陳志明表示，HPV防治不再只是女性議題，建立家庭防線、男女共同預防，才能更完整守護長期健康。（陳志明提供）

陳志明也提醒，若HPV感染口腔、咽喉或呼吸道，可能造成口腔菜花、咽喉病變，進一步影響吞嚥、發聲，嚴重時甚至導致呼吸困難，治療過程往往反覆且漫長，對生活品質與工作狀態造成長期影響，並非一次治療即可結束。

近年醫學研究亦發現，HPV的影響不再局限於單一癌症，目前台灣常見的多項癌症中，包括子宮頸癌與部分頭頸癌，皆與HPV有明確關聯。當HPV與多種癌症風險產生交集，就不應再以「機率不高」輕忽防治的重要性。

針對預防策略，陳志明建議，應以長期健康投資的角度看待HPV疫苗，而非事後補救。目前的多價的HPV疫苗可涵蓋多數高致癌型別，對男女皆有實質保護力，即使已有性經驗或已成年，接種後仍可預防尚未感染的病毒型別，有助於降低未來相關疾病風險。

陳志明強調，真正完整的防線需要男女共同建立。隨著健康觀念演進，HPV防治不再只是婦產科議題，而是每個人都該正視的全民健康課題，及早建立防護，才是守護自己與家人長期健康的關鍵。

