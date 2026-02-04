健康網》本來查胰臟癌卻揪出胃癌！ 醫：癌症警訊不一定是痛

一名民眾本檢就醫想檢查胰臟癌，最後卻查到胃癌，專家表示，癌症不一定會痛，定期篩檢才是保命關鍵。（照片來源：shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「美聲天后」女星坣娜去年底因肺腺癌病逝，但是一開始曾誤傳為胰臟癌，當時媒體大幅報導如何預防胰臟癌，意外讓一名民眾主動檢查。禾馨民權健康管理診所院長林相宏指出，結果不是發現胰臟問題，而是在胃鏡下揪出3公分腫瘤，切片證實是分化不良型胃癌。他進一步提醒民眾，癌症不一定會痛，定期篩檢才是真正保命關鍵，20歲以上成年人其感染盛行率達30%，千萬別輕忽。

一個誤傳的消息，反而拯救了另外一個人。林相宏在臉書專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」發文分享，幾個月前知名藝人坣娜病逝，一開始被傳的死因是胰臟癌，於是媒體開始衛教民眾要如何注意胰臟癌，引起了這位病患家人的注意。

林相宏說明，這位60歲的病患是長期糖尿病的患者，不菸不酒，平常注意健康，血糖控制的很好，身體沒有任何不舒服，從衛教訊息得知，糖尿病是胰臟癌的風險，所以到醫院接受胰臟癌篩檢。

林相宏表示，例行的胰臟內視鏡超音波篩檢，都會包括胃鏡和大腸鏡的篩檢，後來在胃鏡下發現一個3公分的腫瘤，切片證實是分化不良型胃癌。病患回想，他的胃部沒有任何不舒服，頂多有時候覺得脹氣而已，「更加提醒了我們，健康檢查的重要」。

胃癌關鍵因素：胃幽門螺旋桿菌

為什麼生活作息正常卻罹患胃癌呢？林相宏解釋，最關鍵的因素是胃幽門螺旋桿菌，這是胃癌最重要的風險因子，胃癌病患有8成都有胃幽門螺旋桿菌，這種菌會引起慢性胃炎（一開始通常沒症狀），胃黏膜反覆受傷、修復，可能進展成胃黏膜萎縮，進展到腸化生，再變成胃癌。這是一個可能長達10-30年的過程，所以有人生活很健康卻罹癌，常常跟它有關。

林相宏提到，幽門螺旋桿菌的傳染來源以家庭內口對口或糞口傳染為主，多數人是在小時候就感染，而不是長大後吃錯一餐造成。最大風險是家人本來就有感染，小時候共用餐具，大人咀嚼後餵食，或是上廁所後洗手不確實，因此污染了水源、食物。

林相宏進一步分析，家人被感染後並不會像腸胃炎那樣上吐下瀉，而是躲在胃黏膜裡，長期造成低度慢性發炎，多數人只有偶爾胃脹、消化不良，甚至完全沒症狀。

林相宏提醒，今年開始45歲至74歲民眾，可公費糞便檢測胃幽門螺旋桿菌，檢查流程跟大腸癌糞便篩檢一樣，可一起完成，這樣就可同時篩檢胃癌、大腸癌。

