自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》本來查胰臟癌卻揪出胃癌！ 醫：癌症警訊不一定是痛

2026/02/04 10:22

一名民眾本檢就醫想檢查胰臟癌，最後卻查到胃癌，專家表示，癌症不一定會痛，定期篩檢才是保命關鍵。（照片來源：shutterstock）

一名民眾本檢就醫想檢查胰臟癌，最後卻查到胃癌，專家表示，癌症不一定會痛，定期篩檢才是保命關鍵。（照片來源：shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「美聲天后」女星坣娜去年底因肺腺癌病逝，但是一開始曾誤傳為胰臟癌，當時媒體大幅報導如何預防胰臟癌，意外讓一名民眾主動檢查。禾馨民權健康管理診所院長林相宏指出，結果不是發現胰臟問題，而是在胃鏡下揪出3公分腫瘤，切片證實是分化不良型胃癌。他進一步提醒民眾，癌症不一定會痛，定期篩檢才是真正保命關鍵，20歲以上成年人其感染盛行率達30%，千萬別輕忽。

一個誤傳的消息，反而拯救了另外一個人。林相宏在臉書專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」發文分享，幾個月前知名藝人坣娜病逝，一開始被傳的死因是胰臟癌，於是媒體開始衛教民眾要如何注意胰臟癌，引起了這位病患家人的注意。

林相宏說明，這位60歲的病患是長期糖尿病的患者，不菸不酒，平常注意健康，血糖控制的很好，身體沒有任何不舒服，從衛教訊息得知，糖尿病是胰臟癌的風險，所以到醫院接受胰臟癌篩檢。

林相宏表示，例行的胰臟內視鏡超音波篩檢，都會包括胃鏡和大腸鏡的篩檢，後來在胃鏡下發現一個3公分的腫瘤，切片證實是分化不良型胃癌。病患回想，他的胃部沒有任何不舒服，頂多有時候覺得脹氣而已，「更加提醒了我們，健康檢查的重要」。

胃癌關鍵因素：胃幽門螺旋桿菌

為什麼生活作息正常卻罹患胃癌呢？林相宏解釋，最關鍵的因素是胃幽門螺旋桿菌，這是胃癌最重要的風險因子，胃癌病患有8成都有胃幽門螺旋桿菌，這種菌會引起慢性胃炎（一開始通常沒症狀），胃黏膜反覆受傷、修復，可能進展成胃黏膜萎縮，進展到腸化生，再變成胃癌。這是一個可能長達10-30年的過程，所以有人生活很健康卻罹癌，常常跟它有關。

林相宏提到，幽門螺旋桿菌的傳染來源以家庭內口對口或糞口傳染為主，多數人是在小時候就感染，而不是長大後吃錯一餐造成。最大風險是家人本來就有感染，小時候共用餐具，大人咀嚼後餵食，或是上廁所後洗手不確實，因此污染了水源、食物。

林相宏進一步分析，家人被感染後並不會像腸胃炎那樣上吐下瀉，而是躲在胃黏膜裡，長期造成低度慢性發炎，多數人只有偶爾胃脹、消化不良，甚至完全沒症狀。

林相宏提醒，今年開始45歲至74歲民眾，可公費糞便檢測胃幽門螺旋桿菌，檢查流程跟大腸癌糞便篩檢一樣，可一起完成，這樣就可同時篩檢胃癌、大腸癌。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中