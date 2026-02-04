台中市醫院年終大比拚！中國附醫發1.75個月＋1.6萬紅包最吸睛

中國附醫今年發全薪1.75個月年終獎金，全院員工每人發給1.6萬元紅包，再加加薪3%。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆春節前夕，各醫院年終獎金陸續揭曉，中國醫藥大學附設醫院今年發全薪1.75個月年終獎金，總額達6億元，另全院員工每人發給1.6萬元紅包，再加加薪3%，最受矚目；台中榮總、中山醫學大學附設醫院年終獎金則以1.5個月，再加發獎金。

中國附醫長期在各大醫院中位居最賺錢醫院之一，去年年終獎金發放全薪1.75個月、1.5個月紅包，員工調薪達5%到20%，其中護理師調薪達30%至40%，總院周德陽表示，今年仍發全薪1.75個月年終獎金，1.6萬元紅包，也會加薪3%，感謝員工付出，慰勞辛苦的醫療從業人員。

台中榮總表示，以軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，醫院依規定發放；中山醫學大學附設醫院年終獎金為全薪1.5個月，各單位依職類與工作內容不同，加發獎金。

部立台中醫院分為公務人員有年終獎金，比照公教人員每人發放一．五個月，每年四、五月間依照考績再發出至多2個月的績效獎金；約用勞工則依考績發放年終獎金，每人至多1.5個月。

林新醫院目前依往例年終獎金約2個月，仍在討論未確定，但會再依績效與考核核發。

