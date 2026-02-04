立春一到》中醫呼籲先醒胃 5大「甦醒食材」把陽氣叫醒

板橋新生堂中醫李含恩表示，立春要多吃「辛甘發散」的食物，可以助生發、疏肝氣、醒脾胃；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕立春餐桌上，板橋新生堂中醫李含恩將它定位為「甦醒食材」，多吃「辛甘發散」的食物，可以助生發、疏肝氣、醒脾胃。

李含恩指出，也要懂得這類甦醒食材代表的意義：

●「蔥」：開春第一把鑰匙，可從外觀來看，蔥外形直立中空，在中醫取象中象徵「氣機通達」。它的味辛、性溫，能幫助陽氣升發、驅散春寒。尤其對於「春睏」、手腳冰冷、精神提不起來的人，一點蔥花就是溫和的喚醒劑。

●韭菜：順應春生的代表，它的外觀青綠向上、割後再生，有「起陽草」之稱，正是春天「生發力」的縮影，適合春初少量食用。它的青色入肝，辛溫而不燥。在立春適量吃韭菜，有助肝氣舒展，改善「春睏」與情緒低落，但陰虛火旺者要避免過量。

●薑：從內部點火，尤其生薑走的是「由內而外」的溫通路線。可以溫脾胃、散寒濕，若春天特別容易腹脹、怕冷、吃完飯更想睡，薑能幫助脾胃運轉，把「睏意」轉回能量。

●香菜：輕輕一散，香菜氣味清揚、發散力快，適合春初風邪未退時使用。它可幫助頭腦清醒，對春季鼻過敏也有幫助，但體質虛弱、容易出汗的人，記得「少量點綴即可」。

●九層塔：最溫柔的調和者，它的香氣溫潤，不像蒜那樣猛烈。有「行氣」、「醒脾」、「化濕」的效果，特別適合春天食慾差、吃不多卻很疲倦的人，是立春料理中很好的「配角」。

不過，李含恩叮嚀，大蒜雖然也是辛溫之品，但氣味厚重、走勢猛烈，較偏向破滯、解毒。在立春這個「剛起步」的節氣，蒜適合少量使用，不宜當主角，否則反而容易助火、耗氣。

李含恩建議，在立春時吃的台灣家常菜，有薑絲炒高麗菜、蔥燒豆腐。韭菜炒蝦仁可以益肝健胃、溫中助陽。另外，小米大棗粥可以健脾養血、柔肝調氣，都是簡單又合節氣的餐點。

