健康網》「香菜奶茶」明登場 中醫提醒這類人要少喝

香菜奶茶明（4）日登場，香菜控眼睛都亮起來。中醫師李含恩提醒，體質虛弱、容易出汗的人，記得少量攝取。（取自全家便利商店臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕全家便利商店明（4）日上架「香菜奶茶」，「香菜控」歡呼，但不愛香菜也是受到特定基因影響，可能連看到包裝都會繞著走。

板橋新生堂中醫李含恩表示，明天是立春，本就建議大家多吃「甦醒食材」─蔥、韭菜、薑、九層塔及香菜。這類的食材對「春睏」、手腳冰冷、精神提不起來的人，屬於喚醒劑。

營養師李婉萍曾在臉書粉專「李婉萍營養師」發文分享，香菜是營養價值很高的蔬菜，富含多種維生素與礦物質，具有護心、有益視力、降膽固醇、助消化、護腦、骨骼健康、增強免疫力、預防感染、天然抗氧化劑等功效。

不過，她引用研究指出，討厭香菜的人，是因受到特定基因「OR6A2」影響，OR6A2嗅覺受體基因，其受體基因可以接收到香菜中含有的「醛類物質」，導致這些人聞到香菜，就有肥皂的味道，而感到噁心討厭。

從「多力多滋」推出香菜口味、「Lay's 樂事」濃香菜風味洋芋片，讓香菜紅透半邊天，連韓星宋仲基走在台北街頭，也拿著香菜零食自拍一下，在社群上發布時，引來前總統小英來留言，網友笑稱：「香菜控」大集合。

香菜從零食到奶茶，噱頭十足！中醫師李含恩表示，它可幫助頭腦清醒，對春季鼻過敏也有幫助，但體質虛弱、容易出汗的人，記得「少量點綴即可」。

