自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「香菜奶茶」明登場 中醫提醒這類人要少喝

2026/02/03 20:37

香菜奶茶明（4）日登場，香菜控眼睛都亮起來。中醫師李含恩提醒，體質虛弱、容易出汗的人，記得少量攝取。（取自全家便利商店臉書）

香菜奶茶明（4）日登場，香菜控眼睛都亮起來。中醫師李含恩提醒，體質虛弱、容易出汗的人，記得少量攝取。（取自全家便利商店臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕全家便利商店明（4）日上架「香菜奶茶」，「香菜控」歡呼，但不愛香菜也是受到特定基因影響，可能連看到包裝都會繞著走。

板橋新生堂中醫李含恩表示，明天是立春，本就建議大家多吃「甦醒食材」─蔥、韭菜、薑、九層塔及香菜。這類的食材對「春睏」、手腳冰冷、精神提不起來的人，屬於喚醒劑。

營養師李婉萍曾在臉書粉專「李婉萍營養師」發文分享，香菜是營養價值很高的蔬菜，富含多種維生素與礦物質，具有護心、有益視力、降膽固醇、助消化、護腦、骨骼健康、增強免疫力、預防感染、天然抗氧化劑等功效。

不過，她引用研究指出，討厭香菜的人，是因受到特定基因「OR6A2」影響，OR6A2嗅覺受體基因，其受體基因可以接收到香菜中含有的「醛類物質」，導致這些人聞到香菜，就有肥皂的味道，而感到噁心討厭。

從「多力多滋」推出香菜口味、「Lay's 樂事」濃香菜風味洋芋片，讓香菜紅透半邊天，連韓星宋仲基走在台北街頭，也拿著香菜零食自拍一下，在社群上發布時，引來前總統小英來留言，網友笑稱：「香菜控」大集合。

香菜從零食到奶茶，噱頭十足！中醫師李含恩表示，它可幫助頭腦清醒，對春季鼻過敏也有幫助，但體質虛弱、容易出汗的人，記得「少量點綴即可」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中