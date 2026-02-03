自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》中老年後記憶漸下滑 美網紅醫力薦3種「黃金早餐」

2026/02/03 19:50

美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士建議，早餐3大食物，有助喚醒、修復大腦。尤其是燕麥粥搭配香蕉或水煮蛋，一次補足3項好物；圖為情境照。（圖取自freepik）

美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士建議，早餐3大食物，有助喚醒、修復大腦。尤其是燕麥粥搭配香蕉或水煮蛋，一次補足3項好物；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大腦會在睡眠期間進行修復。美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）指出，60歲以上的中老年族群在早餐，攝取足夠蛋白質和血清素食物，並不鼓勵以吞藥丸，若能在早餐時，補充大腦傷復3食物，等於喚醒一天的開始。

艾倫．曼德爾引述了2023年發表在《Frontiers in Aging Neuroscience》的期刊研究，60歲以上吃高蛋白質並有助於血清素的早餐者，在記憶測驗中的得分比那些不吃早餐或早上吃加工碳水化合物者高23%。這幾乎只靠一個正確的早餐就解鎖了大腦表現的4分之1。

不過很多人會選擇吐司、咖啡，或乾脆不吃早餐，艾倫．曼德爾指出，全然不知我們剛剛關閉了大腦在漫長夜晚排毒與重置後渴望的營養。以下3個食物是有助於喚醒與修復大腦的食物：

●水煮雞蛋（含蛋黃）：主要補充膽鹼＋B12，可支持大腦記憶相關神經傳導。

1.膽鹼：乙醯膽鹼（acetylcholine）的前驅物，與注意力、記憶等認知功能相關。

2.維生素B12：與神經髓鞘、神經功能維持有關。

艾倫．曼德爾建議，水煮蛋／溫泉蛋為主要烹調方式，減少油脂，再搭配深綠色蔬菜、少量全穀吐司，雞蛋下肚有助大腦健康，約2小時內發揮營養作用

●燕麥：富含β-葡聚醣又穩血糖的好物，適當攝取可以使代謝穩，腦也比較不被拖累。吃下燕麥粥後，只需一段時間後就能讓你感到平靜和穩定。

1.β-葡聚醣（β-glucan，可溶性纖維）：與餐後血糖、血脂改善的證據相對完整。

2.複合型碳水化合物：讓葡萄糖輸出較平穩，減少「忽高忽低」造成的疲倦、心悸、注意力不穩。

艾倫．曼德爾建議，可挑選大燕麥片，加入水或無糖豆漿、杏仁奶煮，更建議煮好時加入肉桂、亞麻籽粉、堅果少量，若想要甜味可以加入一些些莓果，但千萬不要放入蜂蜜、糖之類，會讓代謝打折扣。

●香蕉：其中色胺酸路徑及B6，對睡眠品質及安定情緒，是正向的，因為情緒與記憶是息息相關，也可以緩解夜間肌肉痙攣。

1.色胺酸：血清素→褪黑激素路徑原料之一，不過睡眠調控很複雜，並不是單一營養素決定。

2.維生素B6：參與胺基酸代謝。

3.鉀、鎂：與神經肌肉功能、放鬆感相關。

