健康 > 護眼顧齒

健康網》史丹利嘴歪眼斜 醫推測應是「貝爾氏麻痺」

2026/02/03 21:43

史丹利（右）因病毒感染導致眼歪嘴斜，卻未在第一時間告知病況，讓老婆GIGI十分憤怒。（組合照，翻攝自臉書）

史丹利（右）因病毒感染導致眼歪嘴斜，卻未在第一時間告知病況，讓老婆GIGI十分憤怒。（組合照，翻攝自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕近日有報導提到，藝人史丹利因為病毒感染，導致顏面神經麻痺，嘴歪臉斜。珍世明眼科院長、眼科醫師王孟祺在臉書粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」表示，他判斷這應該是所謂的「貝爾氏麻痺」（Bell’s palsy），也就是第7對腦神經顏面神經的急性麻痺。

因為顏面神經控制臉部的肌肉，因此麻痺時患側那邊的臉部會失去肌肉張力，所以會導致兩邊臉部不對稱。由他提供的照片，我們可以看出來左側的嘴角與眼角下垂。因為顏面神經也同時控制閉闔眼睛的眼輪匝肌，所以一旦麻痺，在眼部造成的影響就是眼睛眨眼功能受損，眼瞼無法完全閉闔。嚴重的話，甚至下眼皮的眼瞼也會外翻。

除了控制臉部肌肉運動，顏面神經也同時控制淚腺分泌，因此神經麻痺時會影響淚水的分泌，使淚水分泌減少。

但是顏面神經麻痺的患者常常感到眼睛乾燥刺痛與淚水外流並存。因為眼皮外翻與眨眼功能受損，淚水往往無法正常的由內眼角的鼻淚管排出，而是積聚在下垂的外眼角，進而流到臉上。

同時因為眨眼功能受損，眼皮也閉不緊，角膜沒有足夠的淚水保護，也會造成角膜上皮缺損，覺得又乾又刺。

因為眼皮可能無法完全閉闔，即使常常流淚到臉上，仍需要點用人工淚水來保濕，尤其是在睡眠時最好點用藥膏保護，避免睡眠角膜曝露過久，造成角膜發炎甚至感染。

提醒各位朋友，顏面神經麻痺常常發生在春冬交接天氣寒冷之時，因為容易病毒感染且血管也因為天冷容易收縮造成血液循環不良引發神經麻痺。雖然多數患者數周至數月內能恢復，但部分患者可能留有後遺症。 因此在天冷時要注意臉部防風保暖，可配戴圍巾，頭套或口罩。「除了神經內科的藥物治療，也別忘了來眼科檢查！」

