健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》鐵蛋、滷蛋、茶葉蛋怎麼吃？ 營養師給建議

2026/02/03 18:12

專家指出，滷蛋、茶葉蛋、鐵蛋，原料通通都是好蛋，含糖不是蛋的問題，關鍵在於滷法；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕日前有社群平台熱議「茶葉蛋含糖高」的議題，引起了日常必須嚴格控糖的族群焦慮，民眾不禁要問，難道連蛋都不能吃了嗎？營養師陳珮淳指出，滷蛋、茶葉蛋、鐵蛋，原料通通都是好蛋，提供優質蛋白質，含糖不是蛋的問題，關鍵在於滷法，與加熱的次數和時間。

陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，這一波討論的重點，其實不在蛋好不好，而是蛋是怎麼被滷的。雞蛋本身營養，包含：優質蛋白質，胺基酸組成完整，幫助修復、維持體力；維生素 B 群，支援能量代謝，外食族很需要；脂溶性營養素（A、D、E），與防護、狀態維持有關。

陳珮淳表示，問題從來不是「能不能吃蛋」，而是這顆蛋在製作過程中被加了什麼、被加熱了幾次、滷了多久。她進一步分析滷蛋、茶葉蛋、鐵蛋等3類蛋的差別，在3種蛋裡，茶葉蛋最接近原型，也最適合當日常蛋白質來源：

●鐵蛋

它是加工最重的種類，經過長時間滷煮並反覆風乾，蛋白質結構高度緊實，雖然營養沒有消失，但消化利用效率下降，且通常鈉含量較高，因此適合作為零食，不適合作為每天蛋白質主力。

●滷蛋

蛋白質結構仍然完整、營養基底和水煮蛋差不多，若滷汁偏甜、偏鹹，又常吃，則鈉與糖的攝取更容易累積，滷蛋不是壞選擇，它適合「偶爾出場」，不建議天天食用。

●茶葉蛋

茶葉蛋的做法相對溫和，先水煮，再輕敲蛋殼，用茶葉與滷汁浸泡入味，而不是長時間滾煮。蛋白質結構保留最好、加工次數少，身體利用效率高、調味通常較輕，負擔相對低。

陳珮淳總結，茶葉蛋適合日常補蛋白，滷蛋偶爾食用，鐵蛋則當零食。重點不是蛋本身，而是滷法和調味。

