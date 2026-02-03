自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

以為是立百病毒？重症患者「檢測全陰性」困惑醫界 真凶竟是它

2026/02/03 13:29

最新研究發現，蝙蝠可能攜帶「PRV病毒」跨物種感染人類，因症狀與立百病毒相似且傳統檢測無法識別，容易被忽略；示意圖。（路透資料照）

最新研究發現，蝙蝠可能攜帶「PRV病毒」跨物種感染人類，因症狀與立百病毒相似且傳統檢測無法識別，容易被忽略；示意圖。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕明明症狀激似高致死率的「立百病毒（Nipah virus）」，病人高燒、嘔吐甚至意識不清，但所有標準檢測結果卻全是「陰性」。這並非誤診，而是現行醫療檢測網存在的缺口。最新研究解開了這個發生在孟加拉的醫學謎團：這些患者感染的，竟然是另一種長期未被納入常規檢測的蝙蝠病毒，名為「普特拉正呼腸孤病毒（PRV）」。

據科學新聞網站《Science Daily》報導，這項由美國哥倫比亞大學梅爾曼公共衛生學院主導的研究，發表於《新興傳染病》期刊。案件起因於5名曾飲用生椰棗汁（raw date palm sap）的患者。這種甜美飲品常遭帶有病毒的蝙蝠汙染，是立百病毒的主要傳播途徑。醫療團隊原本高度懷疑是立百病毒感染，但實驗室數據卻顯示並非如此。

為了找出病因，研究團隊動用專利的「廣泛性病毒捕捉定序（VCS）」技術，重新掃描患者樣本。結果發現，在原本以為乾淨的樣本中，竟藏著 PRV 病毒的遺傳物質，甚至在其中3例中成功培養出活病毒，證實了這是一起跨物種感染事件。

專家示警：監測範圍應擴大

這項發現顯示，人類對人畜共通傳染病的監控網仍有強化的空間。研究資深作者米什拉（Nischay Mishra）指出，這5名患者病情嚴重，暗示著可能還有更多輕症或無症狀的感染者，因為「驗不出立百病毒」而未被診斷出來。

專家呼籲，面對不斷演變的病毒威脅，公衛體系除了監控已知的病毒，也應適度擴大監測範圍，以便更全面地掌握潛在風險，但也強調目前尚未發現該病毒有大規模傳播的跡象。

