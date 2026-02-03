自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》過年年菜這樣吃護眼又健康 眼科醫推彩虹飲食6食材

2026/02/03 13:14

高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻表示，過年年菜只要吃對彩虹飲食法，如攝取深綠色蔬菜、雞蛋等，並搭配優質油脂一起吃，護眼又健康；示意圖。（圖取自freepik）

高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻表示，過年年菜只要吃對彩虹飲食法，如攝取深綠色蔬菜、雞蛋等，並搭配優質油脂一起吃，護眼又健康；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過年少不了大魚大肉，但其實也是幫眼睛進補的好時機。高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻表示，過年年菜只要吃對彩虹飲食法，將深綠、橘黃、紅色等6大護眼食材端上桌，並搭配優質油脂一起吃，掌握「少油炸、多清蒸、少重鹹、多原味」的烹調原則，就能讓營養完整保留，在過年團圓的同時不只吃得滿足，更能吃得護眼又健康。

粘靖旻於臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」發文指出，年菜只要精心挑選富含維生素、優質油脂的食材入菜，既能端出澎湃年菜，又能默默守護全家人的靈魂之窗，並特別推薦以下6大護眼年菜食材：

魚類含Omega-3是護眼關鍵

鮭魚、鯖魚、秋刀魚等富含Omega-3不飽和脂肪酸（DHA、EPA），能穩定淚膜、減少乾眼症，還能保護視網膜黃斑部、預防退化性眼疾。建議菜可準備清蒸鮭魚或香煎鯖魚，保留魚肉中的優質油脂，不油炸、不加過多調味，就能吃到滿滿護眼營養。

深綠色蔬菜補葉黃素、抗自由基

如菠菜、地瓜葉、芥藍菜等所含葉黃素，是視網膜黃斑部的核心營養素，能過濾藍光、對抗自由基，也是3C時代最需要的護眼神器。年菜可料理金銀蛋炒菠菜或蒜香芥藍，簡單快炒又美味。重點是深綠色蔬菜要搭配油脂一起吃，葉黃素才能被身體有效吸收，所以炒菜時別怕放好油。

胡蘿蔔、南瓜含β-胡蘿蔔素防乾眼

鮮豔的橘黃色是β-胡蘿蔔素滿載，在體內會轉化成維生素A，這是視網膜感光細胞的關鍵成分，缺乏會導致夜盲症、乾眼症。年菜可以準備奶油焗烤南瓜或胡蘿蔔燉肉，長輩小孩都愛吃；並提醒β-胡蘿蔔素是脂溶性的，搭配肉類、奶油、堅果等油脂一起烹調，有助提升吸收率。

堅果種子含維生素E緩老化

維生素E是強大的抗氧化劑，能保護眼睛細胞不被自由基破壞，延緩老化、預防白內障；杏仁、核桃、腰果、南瓜籽等均富含。年菜可在涼拌菜上撒些綜合堅果碎，或料理腰果蝦仁、核桃拌時蔬。此外，堅果還含有Omega-3和礦物質鋅，對視神經健康超級加分。提醒應選原味、無調味，避免高鹽高糖破壞營養價值。

雞蛋是全方位護眼食材

蛋黃含有葉黃素、玉米黃，比菠菜更好吸收此外，維生素A、鋅等眼睛需要的營養素幾乎都有。年菜可製作三色蛋、茶葉蛋、蛋餃，變化多又經典。且雞蛋本身含油脂，有助脂溶性維生素吸收，也是最完美的護眼膠囊。建議水煮或蒸蛋最健康，煎炸會破壞部分營養素。

枸杞與紅棗暖胃又護眼

枸杞富含玉米黃素、β-胡蘿蔔素、多種維生素B群，紅棗則含鐵質和維生素C。年菜可以用它們製作枸杞紅棗雞湯或桂圓紅棗茶，暖胃又護眼。提醒枸杞煮湯時最後再放，避免營養素流失；紅棗記得劃幾刀，養分更容易釋出。不只好喝，還能幫全家人調理因過度用眼而疲勞的眼睛。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中