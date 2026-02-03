健康網》過年年菜這樣吃護眼又健康 眼科醫推彩虹飲食6食材

高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻表示，過年年菜只要吃對彩虹飲食法，如攝取深綠色蔬菜、雞蛋等，並搭配優質油脂一起吃，護眼又健康；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕過年少不了大魚大肉，但其實也是幫眼睛進補的好時機。高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻表示，過年年菜只要吃對彩虹飲食法，將深綠、橘黃、紅色等6大護眼食材端上桌，並搭配優質油脂一起吃，掌握「少油炸、多清蒸、少重鹹、多原味」的烹調原則，就能讓營養完整保留，在過年團圓的同時不只吃得滿足，更能吃得護眼又健康。

粘靖旻於臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」發文指出，年菜只要精心挑選富含維生素、優質油脂的食材入菜，既能端出澎湃年菜，又能默默守護全家人的靈魂之窗，並特別推薦以下6大護眼年菜食材：

魚類含Omega-3是護眼關鍵

鮭魚、鯖魚、秋刀魚等富含Omega-3不飽和脂肪酸（DHA、EPA），能穩定淚膜、減少乾眼症，還能保護視網膜黃斑部、預防退化性眼疾。建議菜可準備清蒸鮭魚或香煎鯖魚，保留魚肉中的優質油脂，不油炸、不加過多調味，就能吃到滿滿護眼營養。

深綠色蔬菜補葉黃素、抗自由基

如菠菜、地瓜葉、芥藍菜等所含葉黃素，是視網膜黃斑部的核心營養素，能過濾藍光、對抗自由基，也是3C時代最需要的護眼神器。年菜可料理金銀蛋炒菠菜或蒜香芥藍，簡單快炒又美味。重點是深綠色蔬菜要搭配油脂一起吃，葉黃素才能被身體有效吸收，所以炒菜時別怕放好油。

胡蘿蔔、南瓜含β-胡蘿蔔素防乾眼

鮮豔的橘黃色是β-胡蘿蔔素滿載，在體內會轉化成維生素A，這是視網膜感光細胞的關鍵成分，缺乏會導致夜盲症、乾眼症。年菜可以準備奶油焗烤南瓜或胡蘿蔔燉肉，長輩小孩都愛吃；並提醒β-胡蘿蔔素是脂溶性的，搭配肉類、奶油、堅果等油脂一起烹調，有助提升吸收率。

堅果種子含維生素E緩老化

維生素E是強大的抗氧化劑，能保護眼睛細胞不被自由基破壞，延緩老化、預防白內障；杏仁、核桃、腰果、南瓜籽等均富含。年菜可在涼拌菜上撒些綜合堅果碎，或料理腰果蝦仁、核桃拌時蔬。此外，堅果還含有Omega-3和礦物質鋅，對視神經健康超級加分。提醒應選原味、無調味，避免高鹽高糖破壞營養價值。

雞蛋是全方位護眼食材

蛋黃含有葉黃素、玉米黃，比菠菜更好吸收此外，維生素A、鋅等眼睛需要的營養素幾乎都有。年菜可製作三色蛋、茶葉蛋、蛋餃，變化多又經典。且雞蛋本身含油脂，有助脂溶性維生素吸收，也是最完美的護眼膠囊。建議水煮或蒸蛋最健康，煎炸會破壞部分營養素。

枸杞與紅棗暖胃又護眼

枸杞富含玉米黃素、β-胡蘿蔔素、多種維生素B群，紅棗則含鐵質和維生素C。年菜可以用它們製作枸杞紅棗雞湯或桂圓紅棗茶，暖胃又護眼。提醒枸杞煮湯時最後再放，避免營養素流失；紅棗記得劃幾刀，養分更容易釋出。不只好喝，還能幫全家人調理因過度用眼而疲勞的眼睛。

