健康 > 名人健康事

健康網》又有藝人台上昏了過去 醫提醒：這個動作可救命

2026/02/02 21:40

中國歌手于文文昨（1）日在貴州演唱中昏了過去，雖就醫無大礙。國泰醫院指出，若排除心因性昏厥、姿勢性低血壓，還是要小心，有前驅症狀時要放低身形避免摔傷。（取自臉書）

中國歌手于文文昨（1）日在貴州演唱中昏了過去，雖就醫無大礙。國泰醫院指出，若排除心因性昏厥、姿勢性低血壓，還是要小心，有前驅症狀時要放低身形避免摔傷。（取自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕繼韓國搖滾夯團FTISLAND鼓手崔敏煥在演出中昏倒，中國實力派唱將于文文昨（1）日在貴州演唱中昏了過去，引起粉絲側目。國泰醫院指出，昏厥的定義為腦部血流供應不足造成暫時功能障礙而導致意識喪失。

這兩位藝人送醫後皆無大礙，不過，于文文昨天在演唱時，不時眨眼、狀態不穩等疑似不適徵兆。粉絲猜測她的行程太滿，而當天戶外氣溫僅2°C，面對溫差大又身體虛弱的情況下，忍著唱完《原罪》後，轉身蹲坐在舞台中央休息，未料下一秒突然癱軟倒地、失去意識。

根據國泰醫院衛教資料指出，此為最常見的一種昏厥，其原發機制為強烈生理或心理刺激如疼痛、恐懼、焦慮、咳嗽，導致迷走神經活性增強，進而降低心跳和血管舒張，使得心臟血液輸出量下降，腦部血液灌流不足產生頭暈及昏倒等症狀。

不過也有另一種可能，是吃太多食物、喝酒、密閉空間及環境濕熱，其臨床表現幾乎一定會有前驅症狀，突然疼痛、躁熱、噁心、嘔吐、頭暈、眼花、蒼白、盜汗、手腳冰冷最後失去意識。

這兩位藝人暫時看起來並非屬於心因性昏厥、姿勢性低血壓。國泰醫院指出，導致昏厥的情況有低血糖、貧血、過度換氣等。對於患有迷走神經或血管抑制導致的昏厥，除了檢視目前相關用藥外，對於有前驅症狀的患者需衛教患者識別前驅症狀，且盡快放低身形以避免摔傷。

