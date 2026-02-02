健康網》高市早苗手腫脹 醫揭類風濕關節炎最怕這些動作

日本首相高市早苗自曝罹患類風濕關節炎，因頻繁握手致右手腫脹。中山醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主治醫師魏正宗指出，小關節處最怕重複使用。（法新社）

〔健康頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗昨（1）日原訂要出席一場黨魁電視辯論會，因罹患類風濕關節炎，常與熱情支持者握手，造成她的手腫脹。中山醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主治醫師魏正宗指出，類風濕性關節炎（RA）的關節，本來就比較脆弱。特別是手指、手腕、腳趾等小關節。

魏正宗在臉書發文分享，高市早苗最怕不是運動，而是重複性使用、過度出力、長時間負荷，像是她頻繁握手，還有提重物、反覆握拳都是傷害。

有關類風濕性關節炎的特徵，魏正宗指出，起床後關節僵硬持續至少1小時、同時影響3個或以上關節，且具對稱性。患者的腕關節、掌指關節或近端指間關節是好發部位。

尤其像現在是冬天、寒流來襲的時候，魏正宗指出，是風濕免疫疾病容易復發或加重症狀的季節。關節僵硬、疼痛、腫脹，常常在這時候找上門。

（取自魏正宗臉書）

魏正宗建議，類風濕性關節炎病患要做4件事，不是想到才做，而是要當成課題，頻繁做居家運動，才能有效預防惡化：

●輕柔握拳：緩慢握成虛拳（拇指在外），再完全伸展，兩手各重複10次。

●O型練習：將手指彎曲指尖與拇指相觸，形成「O」型，保持5秒。

●桌面抬指：手掌平貼桌面，逐一抬起手指後放下，每指重複5次。

●先暖後動：運動前先以溫水浸泡或熱敷手部，可有效減輕僵硬感。

●以「大」代「小」：避免用指尖持重物，改用手掌、手臂或大關節分擔力量。

●疼痛警訊：若運動後疼痛持續超過2小時，應減少下次運動的次數或強度。

