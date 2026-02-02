健康網》阿公常年吃5大N食物 醫搖頭：腎功能只剩35分 嚴重腎衰竭

醃製醬菜最傷肝腎，洪永祥診所院長洪永祥呼籲長輩快改掉這些飲食習慣，才能健康呷百二。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕銀髮族面對「沒味人生」，常在飲食上重口味。洪永祥診所院長洪永祥分享一位80歲阿公，在健檢時發現腎功能只剩下35分，已經嚴重腎衰竭。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥診所」發文分享，仔細探究阿公數十年所謂清淡飲食，大大有問題，他最常吃的是醃了十年的菜脯加上醬菜、豆腐乳加上肉鬆配稀飯。無論過年過節桌上滿是大魚大肉，他都還是喜歡這傳統味道。

洪永祥表示，很多人都認為清淡飲食，其實一點也不清淡，都是加工食物與重口味高油鹽糖與醃製類飲食，極容易造成水腫與肝腎衰竭甚至致癌。後來，阿公戒掉這數十年飲食習慣後，經過半年，他的腎功能與高血壓、疲勞、下肢水腫都大幅改善。以下是長輩最傷肝腎食物排行榜：

●第1名：醃漬蔬菜（菜脯、醬瓜、酸菜）

它結合了所有對肝腎不利的要素。為了防腐，用了極致的高鹽、避免發霉風險以及醃漬過程中產生的亞硝胺。 根據《癌症預防研究》（Cancer Prevention Research）的一項長期追蹤，頻繁攝取醃漬食品會顯著提升食道癌與肝癌的發病率。而對於腎臟病患者，這類食物更是被列為禁止名單。 鹽分讓血壓失控、水分滯留造成腎臟水腫；若不幸吃到發霉的，更是直接導致肝細胞壞死。

●第2名：隱形的鈉超標殺手（各式醬料、豆腐乳）

一小塊豆腐乳，鈉含量就可能超過一整天建議攝取量的3分之1。長輩味覺較遲鈍，往往覺得醬油「不夠鹹」，還要再加豆瓣醬、甜辣醬。這些醬料除了鈉，還有防腐劑和人工色素。《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）的一項大型研究證實，高鈉攝取與高血壓、中風及腎衰竭有著強烈正相關。長期高血壓會讓腎臟微血管受損，導致腎功能不可逆的退化。同時，肝臟需要過濾這些人工色素與添加物，對器官而言是沈重的加班負擔。

●第3名：配飯界的人氣王（肉鬆與肉乾）

肉鬆是一種「把健康豬肉變成長期負擔」的發明。很多人誤認吃肉鬆就是吃肉，它在製作過程中會加入大量油脂、砂糖和磷酸鹽。發表在《臨床腎臟病期刊》（Clinical Kidney Journal）的研究指出，食品添加物中的「無機磷」吸收率高達90-100%，對腎臟傷害極大。過多的磷會導致鈣流失，引發血管硬化。肉鬆裡常見的亞硝酸鹽與高鹽分，讓肝臟必須不斷解毒，而高磷則是直接加速腎絲球硬化，讓長輩提早面臨洗腎危機。

●第4名：濃縮精華的痛風湯（大骨湯、肉湯）

「把骨頭裡的鈣質都熬出來，喝了才壯骨！」這句話誤導了無數長輩。事實上，骨頭裡的鈣質很難溶解在水裡，湯裡最多的反而是脂肪、普林（Purine）和重金屬（如鉛）。根據《營養》（Nutrients）期刊的研究指出，動物骨骼中蓄積的鉛在熬煮過程中會釋放到湯汁中。對於代謝機能下降的老人來說，這簡直是腎臟的慢性殺手。高普林會導致尿酸飆升，形成腎結石或痛風性腎病變。肝臟則需忙著處理那些跟著湯喝進去的重金屬與高飽和脂肪。

●第5名：精緻澱粉的糖衣陷阱（白稀飯與白麵條）

很多人覺得牙口不好吃稀飯最健康，但真相是：白稀飯是「極速血糖炸彈」。精緻澱粉在熬煮過程中，澱粉結構被破壞，GI值（升糖指數）爆表。根據發表在《美國臨床營養學雜誌》（American Journal of Clinical Nutrition）的研究顯示，長期高GI飲食會增加全身性慢性發炎的風險。這不僅會導致脂肪肝，更會因為高血糖引發「糖尿病腎病變」。過多的糖分在肝臟內會轉化為三酸甘油酯，造成非酒精性脂肪肝。而高血糖會讓腎臟的過濾網（腎絲球）長期處於高壓狀態，最後導致衰竭。

