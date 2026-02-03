健康網》胃裡卡一顆「糞石」 醫開立：可樂一週療法

要使用「可樂溶解法」，高雄市博田國際醫院副院長阮蘭婷表示，必須經過醫師評估後才能進行，一般民眾不可自行嘗試，因為這類病患在治療過程需監測胃部狀況，避免過量氣體造成不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「回去喝一週的可樂！」每當高雄市博田國際醫院副院長阮蘭婷這樣建議病人時，他們總是瞪大眼睛、不可置信地問：「醫師，您沒開玩笑吧？」阮蘭婷指出，「可樂溶解法」是可以治病的。

阮蘭婷在臉書專頁「博田國際醫院 K-Harbor｜官方唯一」發文分享，解釋為何「可樂」可以治療，她指出，這種療法主要針對胃裡的「胃糞石（Gastric Bezoar）」。這並不是真的石頭，而是由未消化的纖維（如：柿子、破布子）在胃中堆積而成的團塊。

根據南投醫院衛教資料指出，胃糞石初期不會有症狀，隨著時間、飲食習慣持續累積，糞石越來越大顆，就可能會出現腹脹、胃痛、噁心等不適症狀，嚴重甚至出現胃穿孔、胃出血。年長者、咀嚼功能不佳、糖尿病、腸蠕動較差、曾接受過胃腸道手術等民眾都是糞石的好發族群。

因為可樂的 \bm{pH}值約為2.6，其酸性有助於軟化並分解纖維間的連結。阮蘭婷表示，可樂有強效軟化的功用，再來是產生的二氧化碳（\bm{CO_2}）氣泡壓力，能滲透進糞石縫隙，讓團塊由內而外崩解，也就是產生物理氣壓。

不過，病患要用此療法，須醫師專業評估，狂喝可樂也僅適用於特定類型的植物性糞石。若已有腸阻塞或胃潰瘍，隨意飲用可能加重病情。阮蘭婷再次叮嚀，一般民眾不可自行嘗試，因為這類病患在治療過程需監測胃部狀況，避免過量氣體造成不適。

尤其是牙口不佳、曾動過胃部手術的朋友，吃高纖維食物（如柿子）時請務必細嚼慢嚥。阮蘭婷表示，以免柿子、破布子堆積在胃中成團塊。

另外，南投醫院提醒，糞石也有可能會往下掉，卡住腸道，引起腸阻塞，除了腹痛還可能導致腸壁壞死、腸穿孔，甚至引起腹膜炎，危及生命。因此，並非飲用可樂或消化酵素就一定能將糞石分解，且因為可樂含糖量高，又屬碳酸飲料，過量可能造成刺激、胃酸過多等風險。

