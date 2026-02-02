健康網》米高福克斯罹巴金森氏症再現身 醫：50歲後「4警訊」別拖

米高福克斯（右）相隔5年後再度演出，他與哈里遜福特同框飆戲《誠實診療室》。（Apple TV 提供）



〔健康頻道／綜合報導〕曾因主演《回到未來》系列的影壇傳奇米高福克斯久違現身，與「福伯」哈里遜福特同框演出Apple TV療癒神劇《誠實診療室》，他在1998年對外公開罹患巴金森氏症病情，之後因背誦台詞變得困難而淡出影壇。專家指出，巴金森氏症症狀好發於中老年，年齡逾50-60歲患者，若出現靜態性顫抖、行動緩慢、四肢僵硬、小碎步走，可能是警訊。

米高福克斯坦言，自己在2020年暫別演藝圈時心情平靜，這次回歸也不是為了重建事業。促使他演出的原因是，《誠實診療室》對巴金森氏症的描寫精準，角色深度也讓他再走進片場。「我心想，就單純為了這件事去做吧。我沒有任何企圖，也不是要宣告重返演藝圈。這會很有趣，而且還能和哈里遜福特合作，這件事本身就很瘋狂了。」他這麼說道。

請繼續往下閱讀...

什麼是巴金森氏病？

根據亞東醫院一般神經科主任黃彥翔在亞東院訊衛教資料指出，病人臨床症狀，包括：靜態性顫抖、行動緩慢、四肢僵硬、小碎步走路，以後學界便將此病命名為巴金森氏病（Parkinson's Disease）。巴金森氏病是第二常見的神經退化性疾病，好發於中老年（>50-60歲）患者。早期會影響患者的肢體運動功能、漸漸擴及其他神經系統（自主神經及認知功能等）。其中男性的罹病比例略高於女性。

巴金森氏病的症狀

黃彥翔說明，因腦部基底核及黑質神經系統退化，無法製造足夠的多巴胺（<80%）而產生的運動障礙疾病。其動作障礙依嚴重度分5期，從輕到重可看到變化如：面無表情、肌肉僵直、肢體顫抖、肢體動作之機能減退、起始動作執行困難、行動緩慢等。

●第1期，日常生活不受影響，單邊的肢體會規律性顫抖，動作變慢。

●第2期，顫抖現象逐漸會出現在兩邊，身體微駝背，但平衡問題尚未出現。

●第3期，平衡問題已出現，病人日常生活也會受到限制或有些工作已無法勝任。

●第4期，日常生活已經有明顯的限制，病人的行動需要他人或輔具的幫忙。

●第5期，病人無法自行走動，需靠輪椅或躺在床上；日常生活也需要他人照顧。

黃彥翔提到，由於巴金森氏病目前仍是無法完全治癒的神經退化性疾病，患者心中的挫折感與沮喪等負面情緒很容易隨著病情惡化而加重。因此除了配合醫師指示接受治療之外，也需家屬關懷。此外，如果行有餘力，建議患者不妨放開心去學習手工藝、音樂、繪畫、太極拳等，也能視為一種職能治療，達到類似復健的效果。

黃彥翔同時提供巴金森氏病自我檢測表，給民眾參考，若有3項以上符合，應儘快就醫。

1.你的手是否曾經在休息放鬆的狀態下，出現顫抖現象？

2.走路時有一隻手臂彎曲，且不會擺動？

3.身體在站立或行進時，姿勢會向後彎曲？

4.走路姿勢雜亂、不順暢，好像要打結了或一隻腳拖在後面？

5.步伐小且常常跌倒或摔痛？

6.常覺得懶洋洋，做什麼事都沒動力？

7.頸部後方或肩膀常常疼痛？

8.刻意避免與聊不來的朋友或家人相處？

9.音調出現改變？變得更單調、小聲或沙啞？

10.寫字變慢且字體變小？

※節錄自：台灣動作障礙學會

相關新聞請見

「不是為了重新建立事業！」米高福克斯相隔5年後再度演戲 親曝當年暫別原因

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法