健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌細胞藏「護腦秘密」？權威研究揭兩大絕症「相剋」真相：關鍵是這蛋白

2026/02/02 12:41

醫學界長期發現癌症與阿茲海默症存在「反向關聯」，最新研究證實，癌細胞分泌的蛋白質竟能清除大腦中的致病斑塊；圖為阿茲海默症腦部病變示意圖。（圖：取自Depositphotos）

醫學界長期發現癌症與阿茲海默症存在「反向關聯」，最新研究證實，癌細胞分泌的蛋白質竟能清除大腦中的致病斑塊；圖為阿茲海默症腦部病變示意圖。（圖：取自Depositphotos）

〔編譯陳成良／綜合報導〕醫界長期存在一個令人費解的現象：罹患癌症的人，似乎很少得到阿茲海默症；反之亦然。這兩種奪命疾病彷彿存在某種神秘的「互斥關係」。如今，刊登在頂尖期刊《細胞》（Cell）上的最新研究終於揭開謎底：原來是癌細胞為了生存，分泌了一種特殊蛋白質，竟意外成為大腦的「清潔劑」，具備清除致病斑塊的能力，阻止了失智症的發生。

根據科技網站《Gizmodo》報導，中國華中科技大學的研究團隊發現，當小鼠被移植了人類的肺癌、大腸癌或攝護腺癌細胞後，牠們即使帶有易感基因，也神奇地沒有發展出阿茲海默症。關鍵在於腫瘤細胞會分泌大量的「半胱氨酸蛋白酶抑制劑C」（Cystatin-C，簡稱Cyst-C）。這種蛋白質穿透力極強，能突破保護大腦的「血腦屏障」，進入腦部執行救援任務。

喚醒大腦清潔工　提煉成分製新藥

研究進一步分析Cyst-C進入大腦後的運作機制，發現它具備雙重護腦功能。首先，它會主動結合併中和導致阿茲海默症的元兇「類澱粉蛋白」（Amyloid），阻止其堆積成具毒性的斑塊；其次，它能透過TREM2受體，活化大腦中的免疫細胞「小膠質細胞」（Microglia），使其變身為勤奮的清潔工，加速吞噬並清除大腦中既有的有害斑塊。

這項發現被視為「癌症神經科學」的重大突破。雖然這解釋了為何癌症患者較少失智，但科學家強調，目的絕非鼓勵人們「得癌症來防失智」。相反地，這為藥廠提供了全新的研發路徑。事實上，針對TREM2受體的藥物開發已是生技界熱門賽道，本研究證實Cyst-C能有效啟動TREM2，等於為現有的阿茲海默症療法開闢了全新的平行戰線，未來或許能利用「癌細胞的武器」來治癒大腦，且免受癌症之苦。

