健康 > 抗老養生 > 運動復健

躺著也能練？ 科學家找到身體「運動開關」：騙大腦以為你在健身

2026/02/02 11:14

港大醫學院最新發現為行動不便的長者帶來新希望，未來有望透過藥物「模擬運動效果」，讓臥床或坐輪椅的患者也能維持骨骼健康；圖為情境照。（取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕對於許多長期臥床、行動不便的長者，或是單純「懶得動」的人來說，這可能是一個夢幻般的消息。香港大學醫學院（HKUMed）最新研究發現，人體內存在一種特殊的蛋白質，就像是內建的「運動感測器」。只要能活化這個開關，就有機會「欺騙」身體，讓骨骼誤以為正在進行劇烈運動，進而啟動強化機制，預防骨質疏鬆。

根據《每日科學》（ScienceDaily）報導，這項發表於權威期刊《信號轉導與標靶治療》（Signal Transduction and Targeted Therapy）的研究，由港大醫學院徐愛民教授團隊主導。他們發現了一種名為Piezo1的蛋白質，位於骨髓間質幹細胞表面，專門負責感測運動時產生的物理壓力。

徐愛民解釋：「我們基本上解碼了身體如何將運動轉化為強健骨骼的機制。透過活化Piezo1通路，我們可以模擬運動的益處，有效地欺騙身體，讓它在沒有實際運動的情況下，也能獲得強骨效果。」

骨鬆救星　未來有望開發「運動模擬藥」

隨著年齡增長，骨髓中的幹細胞容易轉化為脂肪細胞，導致骨質流失與骨骼脆弱。研究發現，當Piezo1被活化時，能抑制脂肪堆積並促進骨骼生成；反之，若缺乏此蛋白，骨質流失將加速。

這項發現為未來的藥物開發指引了新方向。研究共同領導人王柏樂博士指出，這為開發「運動模擬藥物」（exercise mimetics）打開了大門。這類藥物能透過化學方式啟動Piezo1，對於那些因衰老、受傷或慢性病而無法運動的患者來說，將是維持骨骼健康、預防骨折並保持生活自理能力的重大希望。

不過臨床專家也提醒，這項研究目前仍處於基礎醫學階段，「運動模擬藥」尚未問世，現階段預防骨質疏鬆最有效的方法，仍是規律的負重運動與均衡飲食，切勿因此就完全放棄運動習慣。

