子宮內膜過薄難受孕 人妻中醫調理驚喜相繼迎來3寶貝

陳小姐（左者）去年門診拿到好孕椪餅後不久就懷孕，近日回診看到中醫好孕爆米香感到特別開心。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕不孕症不僅影響夫妻身心健康、也成為少子化時代重要公共議題。台南市立醫院中醫部「好孕門診」近日再傳喜訊，1對求子多年的夫妻因妻子「子宮內膜過薄」導致反覆受孕失敗，經中醫調理後成功迎來首胎，產後持續調養體質，再度自然受孕、順利產下1對雙胞胎。近日家屬特地帶3名寶寶回院致謝，溫馨畫面也為仍在求子路上的家庭帶來希望與鼓舞。

台南市立醫院中醫師張烱宏指出，臨床上所稱「子宮內膜太薄」，多指黃體期子宮內膜厚度小於8毫米，容易降低胚胎著床率並增加早期流產風險，是女性不孕常見原因之一。造成內膜偏薄的因素包括年齡增長、黃體素不足、多次人工流產史或長期使用排卵藥物等。

張烱宏表示，西醫治療多採雌激素補充、促進子宮血流藥物，或子宮腔內PRP（自體血小板血漿）注射等方式改善內膜環境；中醫強調從整體體質著手，透過辨證調理氣血、調整內分泌狀態與子宮循環，逐步改善內膜條件。此三寶媽個案多年未能受孕，轉而接受中醫整體調理後，子宮內膜厚度逐漸增加，最終順利懷孕、平安生產。

中醫師王淑秋也說，不孕症往往牽涉男女雙方多重因素，除了結構性問題外，體質失衡、壓力、內分泌與免疫狀態皆可能影響受孕率，因此需要依個別情況做整合性治療與照護。台南市醫的中醫好孕門診長期結合中、西醫團隊，針對不同的不孕原因提供個別化治療策略，協助患者調整體質、改善受孕條件。

院方統計，迄2025年底，該院中醫好孕門診團隊已協助超過1800對不孕夫妻成功受孕，成為不少家庭夫妻求子路上的重要支持力量。台南市醫院長蔡良敏表示，迎接2026年馬年，院方特別結合在地特色推出「好孕爆米香」活動，攜手傳統爆米香職人，將象徵「好孕（運）爆發、豐收與喜氣」的米香送給前來就診的不孕夫妻患者，盼為求子家庭增添溫暖與信心。市醫也會持續以專業醫療與祝福並行，陪伴更多夫妻迎向好孕的開始，讓好孕氣勢「爆爆爆」。

凃女士（左3）求子多年，經台南市立醫院中醫好孕門診調理，兩胎順利迎來3位寶寶，她與家人特地帶寶寶回「娘家」致謝。（台南市立醫院提供）

