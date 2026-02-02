自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

子宮內膜過薄難受孕 人妻中醫調理驚喜相繼迎來3寶貝

2026/02/02 11:08

陳小姐（左者）去年門診拿到好孕椪餅後不久就懷孕，近日回診看到中醫好孕爆米香感到特別開心。（台南市立醫院提供）

陳小姐（左者）去年門診拿到好孕椪餅後不久就懷孕，近日回診看到中醫好孕爆米香感到特別開心。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕不孕症不僅影響夫妻身心健康、也成為少子化時代重要公共議題。台南市立醫院中醫部「好孕門診」近日再傳喜訊，1對求子多年的夫妻因妻子「子宮內膜過薄」導致反覆受孕失敗，經中醫調理後成功迎來首胎，產後持續調養體質，再度自然受孕、順利產下1對雙胞胎。近日家屬特地帶3名寶寶回院致謝，溫馨畫面也為仍在求子路上的家庭帶來希望與鼓舞。

台南市立醫院中醫師張烱宏指出，臨床上所稱「子宮內膜太薄」，多指黃體期子宮內膜厚度小於8毫米，容易降低胚胎著床率並增加早期流產風險，是女性不孕常見原因之一。造成內膜偏薄的因素包括年齡增長、黃體素不足、多次人工流產史或長期使用排卵藥物等。

張烱宏表示，西醫治療多採雌激素補充、促進子宮血流藥物，或子宮腔內PRP（自體血小板血漿）注射等方式改善內膜環境；中醫強調從整體體質著手，透過辨證調理氣血、調整內分泌狀態與子宮循環，逐步改善內膜條件。此三寶媽個案多年未能受孕，轉而接受中醫整體調理後，子宮內膜厚度逐漸增加，最終順利懷孕、平安生產。

中醫師王淑秋也說，不孕症往往牽涉男女雙方多重因素，除了結構性問題外，體質失衡、壓力、內分泌與免疫狀態皆可能影響受孕率，因此需要依個別情況做整合性治療與照護。台南市醫的中醫好孕門診長期結合中、西醫團隊，針對不同的不孕原因提供個別化治療策略，協助患者調整體質、改善受孕條件。

院方統計，迄2025年底，該院中醫好孕門診團隊已協助超過1800對不孕夫妻成功受孕，成為不少家庭夫妻求子路上的重要支持力量。台南市醫院長蔡良敏表示，迎接2026年馬年，院方特別結合在地特色推出「好孕爆米香」活動，攜手傳統爆米香職人，將象徵「好孕（運）爆發、豐收與喜氣」的米香送給前來就診的不孕夫妻患者，盼為求子家庭增添溫暖與信心。市醫也會持續以專業醫療與祝福並行，陪伴更多夫妻迎向好孕的開始，讓好孕氣勢「爆爆爆」。

凃女士（左3）求子多年，經台南市立醫院中醫好孕門診調理，兩胎順利迎來3位寶寶，她與家人特地帶寶寶回「娘家」致謝。（台南市立醫院提供）

凃女士（左3）求子多年，經台南市立醫院中醫好孕門診調理，兩胎順利迎來3位寶寶，她與家人特地帶寶寶回「娘家」致謝。（台南市立醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中