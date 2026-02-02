自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》護肝先顧腸 研究：腸道壞菌讓纖維化加劇

2026/02/02 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

慢性B型肝炎（HBV）感染是肝硬化與肝癌的主要原因之一。近年研究發現B肝患者有腸道菌失衡，但這種變化究竟是「肝病造成」還是「推動肝病」仍有爭議，也缺乏與肝臟組織病理變化的直接對應。

發表於 Microbiol Spectr （2025 Aug;13（8）:e0076425） 的研究，收集20名未接受治療的慢性B肝患者糞便樣本與肝臟活檢，分析腸道菌與肝臟組織損傷的關聯。結果顯示，肝組織損傷較重的患者腸道菌α多樣性降低、菌群同質化增加，Eubacterium、Gemmiger、Oscillibacter等益菌減少，Parabacteroides distasonis、Bacteroides dorei與B. finegoldii等菌增加。將肝硬化患者的糞便移植到CCl₄誘導肝纖維化小鼠中，會使小鼠肝纖維化惡化、膠原沉積增加、肝酵素升高、肝發炎基因表現增強，同時膽汁酸譜異常、非共軛膽汁酸升高。這顯示腸道菌失衡可能經由膽汁酸互動推動肝纖維化，而不只是結果。

這項研究提醒我們，慢性B肝患者的肝臟健康不僅取決於病毒控制，也與腸道菌平衡密切相關。腸道菌失衡會改變膽汁酸代謝與腸道屏障，讓發炎訊號和有害代謝物進一步傷害肝臟，加速纖維化。對患者與高風險族群來說，除了定期追蹤病毒量與肝功能，也要重視腸道健康：多攝取高纖維蔬果、全穀與發酵食品，減少高脂高糖、加工食品，適度補充益生菌或益生元，有助維持益菌優勢；規律作息、避免酗酒與不必要藥物，減少肝腸軸負擔。這些生活習慣雖無法取代抗病毒治療，卻能為肝臟創造更好的修復環境，降低肝纖維化風險。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

