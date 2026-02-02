自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》流感病患暴增！ 醫警：突然高燒＋全身痠痛別當感冒拖

2026/02/02 09:46

專家表示，一旦民眾突然高燒、頭痛、畏寒、全身痠痛等症狀出現，就應提高警覺，可能是流感報到，幼童或慢性病患者更要小心；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，一旦民眾突然高燒、頭痛、畏寒、全身痠痛等症狀出現，就應提高警覺，可能是流感報到，幼童或慢性病患者更要小心；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期因發燒、喉嚨痛、全身痠痛而就醫的流感病患明顯增加，值得民眾注意。桃園文新診所院長戴曉芙提醒，有很多民眾一開始以為只是感冒而輕忽，導致症狀加劇，才發現是流感。一旦民眾突然高燒、頭痛、畏寒、全身痠痛、明顯疲倦等症狀出現，就應提高警覺。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文表示，流感與一般感冒最大的差別，在於影響的是整體身體狀態，而不只是局部不適。常見症狀包括：

●突然高燒
●全身痠痛、明顯疲倦
●頭痛、畏寒
●咳嗽、喉嚨痛
●有時合併腸胃不適

戴曉芙提到，若感覺「整個人都很不舒服」，就應提高警覺。以下情況建議儘早就醫，包括：發燒持續不退、呼吸不順或胸悶、精神狀態明顯變差，以及幼童、長者或慢性病患者感染流感等

戴曉芙說明，流感期間休息與避免傳染最重要，建議盡量在家休息、戴口罩、多補充水分、維持適當營養，並依醫囑使用退燒或緩解症狀藥物，同時保持身體舒適，避免穿著過多衣物，勉強上班上課，反而容易延長病程。

戴曉芙總結，流感不是單純的重感冒，而是一段需要妥善照顧身體的病程，在適當照護下通常能逐漸恢復，要提高警覺的是，高風險族群更需及早評估與追蹤。

