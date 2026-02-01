自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

健康網》春節慢箋提早領藥、心理關懷不斷線 醫療服務一次看（不斷更新）

2026/02/01 19:16

春節慢箋提早領藥，健保署今年首度開放「提前14天」領藥，可在1月31日至2月13日間，提前領取下一次藥品備用。（資料照，記者張軒哲攝）

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節腳步接近，從2月14日至22日一連9天，從中央到地方提供多元醫療服務，對於剛好在春節期間領藥的慢病民眾，健保署今年首度開放「提前14天」領藥，可自1月31日起提前回診；想找藥師諮詢，可透過「健保快易通」App查詢，掌握附近藥局資訊；南投春節身心健康服務不打烊，醫院提供特別門診。《健康網》為便利民眾就醫，特地彙整各縣市相關資訊，詳細資訊請上各醫療院所網頁查詢。

●健保慢箋放寬「提早14天」領藥

健保署過去多半是「10天彈性」，今年首度開放「提前14天」領藥，只要慢性病患者的預定回診日或連續處方箋給藥用罄日落在春節連假期間，就可自1月31日起提前回診，由醫師開立處方，或預領下次藥量，提前把藥準備好。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒指出，每到春節前，藥局最常被問的就是「我可不可以提前領藥？」其實判斷重點很簡單，不是看慢性病連續處方箋上寫的建議領藥日期，而是看家裡的藥「會不會在過年期間吃完」，像是今年只要確定藥量會在2月14日至22日間用完，就可在1月31日至2月13日間，提前領取下一次藥品備用。

●年假諮詢藥師一鍵可查詢

每到年節，都會接獲許多民眾詢問「哪裡還有藥局開」、「哪裡可以找藥師」。藥師公會全國聯合會指出，每到春節都會接到大量民眾詢問，哪裡可以買藥、哪裡有藥師可諮詢，「找得到藥局」已成為春節用藥安全的重要關鍵，建議民眾可透過「健保快易通」App查詢特約藥局營業情形，掌握附近藥局資訊。

●新北市

新北市立土城醫院：初一至初三特別開設傳染病特別門診，分流輕症患者，減輕急診負荷，確保真正需要急救的病人能獲得即時照護。每天開診科別可至醫院官網查詢，2月20日起恢復正常門診。

●南投縣

南投縣身心健康服務不斷線，春節期間南投縣提供24小時心理衛生關懷服務，民眾可撥打安心專線1925或049-2202662獲得即時協助，同步照顧民眾心理健康。

●台東縣

台東縣慢箋「送藥到府」：台東縣衛生局長期推動社區藥事照護，針對設籍台東縣領有慢性病連續處方箋的身心障礙者（須持相關證明文件）、低收入戶或中低收入戶（須持相關證明文件）、行動不便者（如高齡長者、受傷失能者）、獨居長者、居家照護個案等5大弱勢對象，由專業藥師於春節期間提供送藥到宅及用藥指導服務。

以上民眾如於春節期間有領藥困難，或因家中晚輩返鄉忙碌、交通不便等因素無法親自領藥，可洽各地方衛生所，或直接聯繫本次計畫的服務社區藥局聯美藥局（聯絡電話：089-237199）。

