與藥師做朋友》提升日常抵抗力 天麻山藥排骨湯端上桌

家長若想提升孩子身體保護力，可利用料理方式把藥膳元素加入，例如天麻山藥排骨湯，可以增強活力 。（圖取自《與藥師做朋友②：0~99歲的養生寶典》）

文／王儀絜

一歲多的小梅還處在愛哭黏人的階段，媽媽發現小梅只要在進食時哭泣，肚子就會脹氣，拍起來像打鼓；強強是國三男學生，每到模擬考試前，就開始有頭暈心悸、胃痛拉肚子現象屢試不爽。

以上這些案例，其胃脹氣、食慾不佳、愛鬧脾氣、腹瀉腹痛等徵狀，都代表家中寶貝們，脾胃狀況可能不佳，需調理照顧，才不會影響生長發育。中醫認為脾為後天之本，以現今白話而言，為脾胃消化吸收功能良好，則身體營養充足，少疾病；反之，則抵抗力較差。由此看來，從孩子小時候就幫他們照顧好脾胃功能，實為做家長的重要課題。

日常藥膳可以增強活力

提升保護力之日常藥膳設計，要提升身體保護力，就要先把體力照顧好。不過現在孩子大多偏 食，可利用料理方式把藥膳元素加入，以孩子能吃的開心又能增 強活力為設計主軸。

天麻山藥排骨湯

●養生作用

調中開胃、滋養強壯。 「天麻」性味甘平，能改善頭痛暈眩、幫助腦部循環；「山藥」性味甘平，治脾胃虛弱、滋養強壯；「狗尾草」性味淡平，可祛 風明目、清熱利尿；「玉米」性味甘平，可調中開胃、含有豐富 營養素；「排骨」含蛋白質、鈣質、脂質；「小丁香魚」含鈣。

●藥材

天麻5錢、狗尾草5錢、山藥5錢。

●食材

新鮮玉米一支、排骨300克、丁香魚30克、鹽少許。

●步驟

1. 將藥食材洗淨，狗尾草用過濾袋包、玉米切段、排骨汆燙備用。

2. 將步驟1藥食材放入鍋子，加入1200～1500c.c.水，大火煮滾後，轉小火。

3. 續煮30分鐘，加入鹽即可關火。

藥師小叮嚀

●素食者可用板豆腐取代肉品及丁香魚。

●因狗尾草無法入口食用，建議可使用過濾袋包。

●可用新鮮山藥取代山藥乾品。

（作者為藥師，本文摘自《與藥師做朋友②：0~99歲的養生寶典》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

